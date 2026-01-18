La casa entre viñedos y montañas que maravilla en Mendoza

Maravilla. La casa, los viñedos y la cordillera en Los Chacayes, Tunuyán. Fotos: Luis Abba

El mapa de los destinos de lujo de la Argentina tiene marcado un punto que ningún bon vivant que se precie elude si puede pagar cerca de mil dólares la noche. Se trata de The Vines of Mendoza, uno de los sitios más elogiados en la Argentina por las principales publicaciones dedicadas al turismo de experiencias en América Latina. Pero no solo ofrece alojamiento, ni las delicias Siete Fuegos de Francis Mallmann, ni los paseos en helicóptero: también la posibilidad de comprar una parcela (alrededor de 300 mil dólares la hectárea) entre vides y montañas y cumplir el sueño de producir un vino propio con las uvas que se ven por la ventana y la infraestructura montada para eso.

La casa vista desde el oeste.

Soñada. La piscina, el solárium y la vista cenital del área social.



Es el caso de Scott, un estadounidense enamorado del vino y la cultura que lo rodea que construyó su impresionante casa entre dos hectáreas y media de viñedos en este emprendimiento en Los Chacayes, Tunuyán, 85 km al suroeste de la ciudad de Mendoza. Se emplaza al pie de la cordillera de los Andes, en el Valle de Uco, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas y convocantes del país.

El proyecto



En un paisaje de horizontes abiertos y silencio andino, el programa consistió en una vivienda concebida como refugio en relación franca con los viñedos y la cordillera. La casa ofrece un espacio común para estar, comer y cocinar, cuatro habitaciones, un ámbito de trabajo, una cava y áreas de esparcimiento al aire libre, explican los arquitectos González Olsina y Vega.

Un largo entre la casa y las vides.



“La idea generadora -continúan- se basó en una lectura del territorio como geometría horizontal y silenciosa, donde la arquitectura se alinea con el orden natural presente, el cosmos. Concebida como una línea habitada, dispuesta en paralelo a la cordillera, organiza las funciones y orienta cada espacio hacia el horizonte andino. Su transversalidad responde a una voluntad de pertenencia: que cada ámbito del habitar participe del mismo acto de contemplación”.

Tres principios de la estrategia proyectual



La estrategia proyectual surge de tres principios. El primero, la horizontalidad como forma de integración, entendida tanto como gesto compositivo como actitud frente al paisaje; mediante una circulación lineal al este, las funciones se articulan y se disponen hacia el oeste de la Cordillera de los Andes.

Dormir con vista a las vides y las montañas.

Las uvas al alcance de la mano. Las aberturas integran el interior con el exterior.



El segundo, la plataforma como límite y mediación, un plano que eleva la mirada sobre los viñedos permitiendo conectarla con la montaña y que da una distancia justa respecto del suelo.



El tercero, la materia como continuidad del entorno: la piedra del lugar y el hormigón pigmentado son expresiones de una misma naturaleza mineral. Masa, textura y tono se funden en una continuidad material con la cordillera. El hormigón, de presencia serena y mineral, otorga peso y atemporalidad. La piedra, en su irregularidad y densidad, ancla la obra al sitio, describen los arquitectos.

Una vista al atardecer en la cordillera.



¿El objetivo? Una arquitectura que busca permanecer sin imponerse, integrarse sin diluirse. “Una presencia callada, tectónica, que emerge del territorio como una extensión de su propia estructura. La composición general responde a un criterio de síntesis: lenguaje geométrico, proporciones que responden a la antigua noción de número como principio de belleza y equilibrio entre opacidad y transparencia”, agregan.

El estudio González Olsina & Vega, con base en la ciudad de Mendoza, ha hecho otros desarrollos en Valle de Uco, pero también en otras zonas de la Argentina y en Uruguay y Brasil.

Ficha Técnica



Ubicación: Valle de Uco, Mendoza

Área: 750 m²

Estudio: González Olsina & Vega Arquitectos

Año: 2023

Fotografías: Luis Abba

Contacto: govarq.com



