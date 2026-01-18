Figueroa, Santilli y un talonario

El gobernador Rolando Figueroa recibirá este miércoles al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, con un talonario de 200 millones de dólares que el gobierno de Javier Milei le adeuda a Neuquén.

Ese fue el anticipo que dio el mandatario provincial la semana pasada, tras confirmar la visita del exdiputado a Villa La Angostura y no sin antes aclarar que goza de “muy buena escucha” de parte de la gestión nacional. Escuchamos, pero no pagamos, parafraseando la famosa frase de TikTok.

Los dichos del gobernador neuquino no pasaron desapercibidos porque se leyeron en la Casa Rosada como un anticipo de las condiciones que recibirá Santilli para abrir la charla sobre la ley de reforma laboral, que es la verdadera agenda que lleva el ministro del Interior en su road show veraniego por las provincias.

Esta semana tendrá la cita con Figueroa el miércoles pero, antes, el lunes, lo recibirá Gustavo Sáenz en Salta. El jueves será el turno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, según difundieron medios nacionales sobre la agenda del funcionario.

Santilli postergó el viernes la visita a Sergio Ziliotto que tenía en La Pampa por motivos que no quedaron del todo claro (una versión dice que suspendió la Rosada y, la otra, que fue el gobernador) y suspendió una segunda recorrida por Chubut donde persisten los incendios. Ambas cuestiones, sumadas al listado de reclamo que anticiparon mandatarios como el propio Figueroa, se leyeron como señales de la difícil tarea que enfrenta el ministro del Interior de Milei para sumar las voluntades que demanda la reforma laboral.

El gobierno nacional tiene intenciones de tratarla en febrero, pero aún no hay ninguna garantía de que el oficialismo pueda reunir los votos. De mínima, es casi seguro que no será una aprobación a libro cerrado.

En Neuquén, varios de los gremios aliados al gobierno provincial como la Uocra de Juan Carlos Levi y Comercio de Ramón “Colo” Fernández ya se mostraron contrarios al proyecto y encabezaron la movilización de la CGT el mes pasado. Los petroleros, si bien no participaron de esa marcha ni salieron con posiciones firmes, tienen a su secretario general Marcelo Rucci criticando que la reforma no traerá beneficios a los trabajadores.

Hay tres dirigentes ahí que forman parte del esquema de alianzas de Figueroa, sus patas gremiales, con quienes no querrá enemistarse.

Siempre puede haber una vía del medio y es posible que es lo que se busque de la negociación con el oficialismo nacional en el orden del Ejecutivo y en el Congreso.

En el listado de demandas que enumeró el gobernador por esos 200 millones de dólares incluyó, entre las principales, la deuda que tiene la Anses con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por la caja de jubilaciones no transferidas. Neuquén avanzó en la armonización de algunos aspectos de su régimen, como se requirió como condición para seguir financiando el déficit del sistema.

Hoy el sistema previsional provincial está equilibrado, por efecto del último aumento de aportes y contribuciones que dispuso el gobierno de Figueroa, aunque se sabe que es cuestión de tiempo hasta que vuelva a dar pérdidas.

El gobernador también sumó a la lista de reclamos el dinero que adeuda la Nación a Neuquén por obra pública y reclamó, nuevamente, que se coparticipe a las provincias el Impuesto a los Combustibles.

Desde el 2024, hay un proyecto trunco en Diputados que había presentado una liga de intendentes integrada, entre otros, por el neuquino Mariano Gaido, para repartir una porción de ese impuesto a subsidiar el transporte urbano en el interior.