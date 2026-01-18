Inflación: cómo se explica el dato más bajo en ocho años y qué puede pasar este 2026

El Gobierno nacional festejó el martes pasado, y motivos no le faltaron: ese día el Indec publicó que la inflación de 2025, el segundo año con Javier Milei en la Rosada, fue de 31,5%. Se trata de un número alto para estándares internacionales, pero fue el más bajo en nuestro país desde el 2017. La cifra es más de 86 puntos inferior al 117,8% de 2024, el primer año completo del mandato del libertario, y 180 puntos más baja que el 211,4 % de 2023, el último año en el que el peronista Alberto Fernández estuvo en el cargo.

“Toto, el más grande. Fin”, tuiteó Milei una vez que se conocieron los números, en referencia al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que había publicado que su gestión había tenido “un logro extraordinario” ya que se dio en medio de “una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político”.

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, que no dudó en copiar el slogan del presidente estadounidense, Donald Trump. “Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, publicó.

Es que detener la espiralización de los precios fue una de las principales promesas de campaña del autopercibido anarco-capitalista y, hasta ahora, cumplió. Sin embargo, persisten dudas sobre si la inflación seguirá en una escalera descendente durante el 2026. Por caso, el índice de diciembre fue, junto al de abril, el segundo más alto del año. Y hace ocho meses que se mantiene igual o no baja.

Lo que explicó el incremento de diciembre fueron los precios de transporte y educación, además de la suba en carne vacuna y frutas. Los precios regulados subieron un 3,3%, mientras que los estacionales solo lo hicieron un 0,6%.

La inflación de diciembre: «Fue un sabor amargo para el Gobierno»

“Los datos de diciembre dejan un sabor amargo para el Gobierno”, dijo a Diario RÍO NEGRO Juan Manuel Telechea, economista, docente y autor del libro Inflación “¿Por qué Argentina no se la puede sacar de encima?”. “Si uno hace el balance estrictamente del 2025, el resultado es flojo, porque justamente hace ya varios meses que la inflación viene incrementándose y si uno compara la mensual de diciembre del 2025 con el 2024, terminó siendo superior”, agregó. El mes pasado, según el Indec, la inflación fue de 2,8%, mientras que en el mismo mes de 2024, fue de 2,7%.

El índice, además, fue más alto de lo que esperaba el mercado. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras y bancos habían pronosticado, en promedio, un 2,3% de aumento de precios para el último mes del año.

De todos modos, Telechea afirmó que el resultado desde que asumió Milei sigue siendo positivo y que “se ubica en línea con las experiencias exitosas de los casos de estabilización”. “La inflación, por lo general, baja de niveles muy altos de manera rápida y después cuesta mucho más cuando está en niveles en torno al 2 o 3 por ciento para que quede a niveles normales, en torno a 1 o menos”.

Inflación: qué se puede esperar este 2026

Hay varios factores a tener en cuenta para hacer un pronóstico sobre la inflación de 2026. Primero, el dólar. Bien es sabido que, luego de devaluar el peso en 2023, el Gobierno pisó el tipo de cambio para contener los precios. Pero el mes pasado, el Banco Central anunció que actualizaría las bandas cambiarias (los límites superior e inferior entre los que puede fluctuar el peso sin la intervención de la autoridad monetaria) de acuerdo con la tasa de inflación, en lugar de ampliarlas un 1% al mes. El equipo económico había diseñado un plan que suponía que la inflación convergería en torno al 1%, pero el Gobierno finalmente “aceptó” descartar esa idea , explicó Florencia Fiorentin, economista jefe de la consultora Epyca.

Con un tipo de cambio más flexible (y con compras de reservas que podrían empujar el valor del billete verde hacia arriba), según Fiorentin, la administración libertaria va a recurrir a otros recursos para controlar los precios. “Sus herramientas van a seguir siendo los salarios, el ajuste fiscal y, con eso, el ajuste en el consumo”, afirmó.

Es que, además del dólar y de la “motosierra” al gasto público, la decisión del Gobierno de no homologar paritarias por encima del 1% en el sector privado también frena los precios, al hacer caer el consumo. “Así, el Gobierno sigue demostrando que no tiene una estrategia para bajar la inflación desde niveles más ‘moderados’ como hay ahora”, agregó a este diario.

Para Telechea, la clave para que haya de nuevo un proceso desinflacionario también pasa por el dólar. Según el economista, si el Gobierno accede al refinanciamiento de la deuda, “va a estar en condiciones de que el tipo de cambio se mantenga dentro de la banda sin sobresaltos y que eso después se traduzca en una caída de inflación”. Sin embargo, duda de que se dé el escenario “optimista” que proyectó el Presupuesto 2026, que es de 10,1% para todo el año. “Pero sí va a estar en línea con las proyecciones que hace el sector privado, en torno al 20-25 por ciento anual”, aseguró.

Según un comunicado de Balanz, “hacia adelante, pese a la aceleración puntual de diciembre, esperamos que la inflación mensual retome una trayectoria descendente durante el primer trimestre de 2026, en la medida en que se diluya el impacto del aumento en el precio de la carne y del transporte”. Para Inviú, la plataforma de inversiones electrónica del Banco Galicia, “el registro de diciembre podría representar un techo transitorio, con chances de retomar un sendero de desaceleración inflacionaria a partir de 2026”.

Cambio de metodología

Hay otra cuestión a considerar, que dio mucho que hablar el año que pasó: a partir de enero, la inflación se medirá distinto. Hasta ahora, el Indec utilizaba una canasta de 2004 que, según muchos economistas, no reflejaba el costo de vida real.

Cuando el 11 de febrero se publique el índice de precios de este mes, se habrán calculado con una encuesta realizada en 2017 y 2018 en la que tendrán mayor peso los servicios y el transporte. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si se hubiera aplicado esa metodología cuando asumió Milei, la inflación hubiera sido 11% más alta desde finales del 2023. Ese aumento extra, dijo el CEPA en un informe, va a quedar “bajo la alfombra”.