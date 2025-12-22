Atlético Regina y La Amistad juegan la final de la Liga Confluencia en Allen

En la Liga Confluencia, después de un torneo anual de 42 fechas, La Amistad y Atlético Regina definirán el título este martes en una final única al empatar en 104 puntos.

Será desde las 21 horas en la cancha de Unión de Allen, elegida como sede neutral. Los dos equipos hicieron una campaña extraordinaria con 33 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. Fueron palo y palo durante todo el campeonato y ninguno cedió terreno en las fechas decisivas.

A su vez, lograron avanzar en el Regional Amateur. La Amistad dejó en el camino a Independiente de Neuquén y enfrentará a San Patricio del Chañar en cuartos de final mientras que Regina superó a Alianza y se medirá con Deportivo Roca. Si pasan sus próximas series, serán rivales en semifinales.

El Albo buscará volver a ser campeón después de 9 años. La última vez fue en el Apertura 2016. En total tiene cuatro títulos de Liga Confluencia mientras que La Amistad tiene seis y va por el tricampeonato ya que viene de ganar los dos del 2025.

En una liga muy extensa que duró todo el año, los dos hicieron sus méritos y definirán el campeonato de la mejor manera: con un partido entre sí, a todo o nada por el título.

Final sin piroctenia: el comunicado de Unión

Desde el Club Unión Alem Progresista, que recibirá la final del torneo, advirtieron que por ordenanza municipal está «terminantemente prohibido el uso, tenencia, ingreso o activación de pirotecnia (sonora o lumínica».

También aclararon que la prohibición incluye bombas de estruendo, cohetes, petardos y otros explosivos además de bengalas, fuegos artificiales y dispositivos que generen chispas, humo o sonido.