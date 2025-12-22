Se define el campeón de Lifune: San Patricio, Independiente y Alianza van por el título

Este martes por la tarde, el Torneo Oficial de Lifune definirá a su nuevo campeón con sus últimos dos partidos y tres equipos con chances de ganar el título.

Desde las 18 horas, se jugarán los dos encuentros claves en simultáneo. San Patricio del Chañar llega como único líder con 44 puntos y depende de sí mismo pero tendrá una dura visita ante Alianza (41) que todavía tiene chances de alcanzarlo.

Además, Independiente de Neuquén (42) recibe a Pacífico en La Chacra y espera un traspié del Santo para tener su posibilidad. En el caso de haber igualdad de puntos, se define por los duelos entre sí.

San Patricio es el único de Lifune que sigue en carrera en el Regional Amateur. Viene de eliminar a Estudiantes Unidos de Bariloche por penales. Independiente quedó afuera con La Amistad (será rival del Santo en cuartos) y Alianza cayó ante Atlético Regina.

Los tres fueron los principales protagonistas de los torneos de este año. San Patricio salió campeón de la Copa Provincial mientras que Independiente obtuvo la Copa Neuquén. Alianza fue subcampeón en ambos.

Los del Chañar buscarán su tercer título en Lifune ya que también ganaron el Apertura 2024. El Rojo con 15 y el Gallo con 14 son los máximos ganadores.

Qué necesita cada uno para ser campeón

Para ser campeón, San Patricio es el único que depende de sí mismo ya que con un triunfo se consagrará. Si empata, necesita que Independiente no le gane a Pacífico. Si pierde se quedará sin chances ya que lo superará Alianza. A los del Chañar no les favorecen los dos posibles desempates.

En el caso del Rojo, está obligado a ganar y a que San Patricio no derrote a Alianza. Los capitalinos le ganaron 1 a 0 al Santo en El Chañar y perdieron 2 a 1 en La Chacra.

Al estar 2 a 2 en el global, en el caso de empate en la tabla se resolvería por la diferencia de goles total. Ambos están +20 e Independiente quedaría arriba en el caso de ganar y que San Patricio empate.

Por su parte, Alianza debe ganar y esperar que Independiente no derrote a Pacífico. En ese caso, sería campeón ya que terminaría con los mismos puntos que San Patricio pero lo superaría en los duelos entre sí ya que el anterior fue empate 2 a 2 en El Chañar.