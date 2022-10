Balón de Oro: Karim Benzema y Alexia Putellas, ganadores del 2022

Este lunes se llevó a cabo la entrega de premios de la revista France Football en el Teatro del Châtelet de París. Básicamente se premia a los mejores de la última temporada en el fútbol profesional. No hubo sorpresas y Karim Benzema, capitán y referente del Real Madrid, fue galardonado con el Balón de Oro.

El francés era el máximo candidato a recibir el premio por el excelente año que tuvo en su equipo, anotando goles importantísimos y obteniendo tanto la Champions League como la Liga de España. Las remontadas contra PSG y Manchester City, sumadas a los goles para eliminar a Chelsea que defendía el título en la Champions, justifican la lógica elección del «Gato» como el mejor de la temporada.

Lo de Benzema es una demostración de crecimiento en el deporte. En varios años de su carrera no estuvo nominado pese a estar en la elite desde hace 15 años. Fue en 2021 cuando estuvo más cerca de ser coronado y terminó cuarto en el conteo de votos.

Karim recibió su premio de manos de Zinedine Zidane, gloria del país galo, exDT del Gato en Real Madrid y ganador del premio en 1998, cuando fue campeón del mundo. Benzema buscará seguir los pasos de «Zizou» cuando en Qatar sea titular en su selección, ya que no jugó en Rusia 2018 donde Francia salió primero.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6