Manejaba sin seguro, sin cédula y dio 2,23 de alcoholemia positiva: fue sancionado en Piedra del Águila

Un conductor fue sancionado durante la madrugada del domingo en Piedra del Águila luego de ser detectado circulando con una alta graduación alcohólica y sin la documentación obligatoria del vehículo. El procedimiento fue realizado por personal de la División Tránsito alrededor de las 6, en el marco de un operativo de control vehicular.

Alcoholemia positiva y falta de documentación

Durante la fiscalización, los efectivos constataron que el automovilista no contaba con la cédula de identificación vehicular ni con el seguro obligatorio.

Además, al realizar el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, el personal interviniente procedió al secuestro de la licencia de conducir y labró las infracciones correspondientes.

Medidas adoptadas

Como parte del procedimiento, el vehículo fue entregado bajo acta de responsabilidad civil, mientras se avanzó con las actuaciones administrativas derivadas de las faltas detectadas.

Desde la fuerza indicaron que los controles buscan reforzar la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo en las rutas y caminos de la región.