Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros en la segunda semana de junio 2026.-

El mercado cambiario local pone en marcha su actividad este lunes 8 de junio 2026, bajo un escenario de estricta regularidad técnica y previsibilidad macroeconómica. Según los datos consolidados del Banco Central (BCRA), la primera quincena de junio 2026 inicia su tramo central con un volumen de reservas internacionales brutas sólidamente posicionado en torno a los US$ 47.920 millones.

Este respaldo de liquidez oficial permite que el dólar oficial actúe como un eje de estabilidad para los costos corporativos, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL abren la rueda sin presiones alcistas, contenidos por una oferta privada fluida y tasas de interés alineadas con la inflación.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 8 de junio 2026

El dólar oficial arranca la semana en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.410 para la compra.

$1.460 para la venta.

Se sostiene así la base de precios regulada por la autoridad monetaria. Este esquema de microajustes diarios busca neutralizar cualquier desvío en los precios de la economía real, además de asegurar un sendero predecible para los importadores.

En consecuencia, el dólar tarjeta, que comprende las percepciones impositivas aplicables a los consumos y servicios digitales en el exterior, se ubica en los:

$1.898.

Los informes diarios del BNA reafirman que estas cotizaciones operan de manera ordenada y transparente.

Dólar oficial hoy lunes 8 de junio 2026: qué dicen las pizarras de los bancos en la apertura de la jornada

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1410 1460 Banco ICBC 1405 1465 Banco BBVA 1415 1465 Banco Supervielle 1414,5 1459,5 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1460 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1410 1470 Banco Piano 1415 1475 Banco BPN 1400 1470

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 8 de junio 2026

En el mercado electrónico de títulos públicos, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.460, mostrando oscilaciones marginales que reflejan la calma de los ahorristas domésticos.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.520, manteniéndose firmemente como la vía institucional predilecta para la canalización de operaciones de comercio exterior y flujos corporativos internacionales.

La estabilidad observada, tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, en este inicio de jornada responde a la firmeza de la política monetaria y a la absorción de pesos instrumentada por el Tesoro.

Evolución del dólar oficial y financieros: el balance de los últimos días

Al trazar el balance del comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL desde el inicio del mes, los analistas de la City coinciden en que la brecha cambiaria global se encuentra en una meseta técnica sumamente confortable, oscilando por debajo del 6%.

Este comportamiento armónico de los dólares bursátiles ha neutralizado los ruidos en las expectativas devaluatorias, lo que a su vez mantiene en total calma al mercado informal, donde el dólar blue abre hoy a:

$1.410 para la compra.

$1.430 para la venta.

Esta evolución de los últimos días ratifica la solidez estructural del programa financiero.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén este lunes 8 de junio 2026: impacto en la Patagonia

En el territorio de la Patagonia, la estabilidad del dólar oficial es el indicador neurálgico que siguen de cerca las gerencias de compras del sector energético de Vaca Muerta. En las plazas de Neuquén Capital y General Roca, los movimientos y valores fijos del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL brindan un marco operativo indispensable para presupuestar los insumos de perforación y planificar las campañas de exportación frutícola del Alto Valle.

Lunes 8 de junio 2026: en Neuquén, el dólar oficial abre en el Banco Provincia a:

$1.400 para la compra.

$1.470 para la venta.

Lunes 8 de junio 2026: en Río Negro, el dólar oficial arranca en Banco Patagonia:

$1.415 para la compra.

$1.465 para la venta.

La certidumbre cambiaria en las provincias de Río Negro y Neuquén consolida un escenario propicio para el desarrollo de contratos, de mediano plazo en toda la región.