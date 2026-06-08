Plan Calor Leña: Río Negro inicia el monitoreo en la Región Sur para asistir a más de 2.200 familias

El programa prevé la entrega de 650 kilos de leña por familia. Foto: gentileza.

Con foco en las comunidades más alejadas y vulnerables de la provincia, el Gobierno de Río Negro pondrá en marcha este martes una nueva etapa de monitoreo del Plan Calor Leña en la Región Sur, una política pública destinada a garantizar calefacción durante el invierno para familias de escasos recursos.

El operativo comenzará en las localidades de Aguada Cecilio, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Chipauquil y Sierra Pailemán, donde equipos técnicos supervisarán la entrega, distribución y stock de leña, además de acompañar la correcta rendición administrativa de los fondos destinados al beneficio.

La Provincia repartirá más de 1,4 millones de kilos de leña en la Región Sur este invierno

Según se informó oficialmente, el programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano provincial prevé la entrega total de 1.456.650 kilos de leña para 2.241 familias rionegrinas, que recibirán 650 kilos cada una para afrontar las bajas temperaturas.

El cronograma continuará luego por distintos parajes y comisiones de fomento de la Región Sur y la Línea Sur, entre ellos Aguada de Guerra, Comicó, El Caín, Nahuel Niyeu, Pilquiniyeu, Prahuaniyeu, Rincón Treneta y Yaminué. También alcanzará a Clemente Onelli, Colan Conhue, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Río Chico, El Manso, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huen, Pilquiniyeu del Limay, Villa Llanquín y Villa Mascardi.

La segunda etapa finalizará durante la segunda semana de agosto con recorridos en Aguada Guzmán, Cerro Policía, Chelforó, El Cuy, Peñas Blancas y Valle Azul.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el operativo demanda un importante trabajo logístico e interinstitucional, coordinado entre los ministerios de Desarrollo Humano, Gobierno y Trabajo, y Seguridad y Justicia, junto a municipios y comisiones de fomento.