Proyecto Delta XXI: avanzan los muestreos para inciar las perforaciones a medidados de junio en Río Negro

Durante el operativo se tomaron muestras en puntos ubicados aguas arriba, aguas centro y aguas abajo de las zonas de perforación. Foto gentileza.

Río Negro realizó un muestreo participativo de aguas en el proyecto minero Delta XXI, antes del inicio de una nueva campaña exploratoria. La instancia permitió establecer una línea de base ambiental con participación de organismos de control, municipio, vecinos y la empresa.

El proyecto minero, enfocado en la exploración de fluorita en cercanías de Sierra Grande, atraviesa una nueva etapa de estudios con el objetivo de determinar el potencial del yacimiento y evaluar una eventual reactivación productiva. La iniciativa es impulsada por la empresa privada JG Fluorita S. A, de capitales chinos, que retomó recientemente las tareas exploratorias en el área.

La actividad contó con participación ciudadana y presencia de organismos. Fotos gentileza Gobierno de Río Negro.

El muestreo correspondió a la etapa previa a la campaña de perforación planteada para 2026, que tendrá inicio a mediados de junio. La empresa prevé completar 2.800 metros de perforación con sistema de diamantina, distribuidos en aproximadamente 25 pozos.

El objetivo de la campaña es exploratorio y busca localizar depósitos de fluorita, además de ampliar el recurso conocido hasta el momento en el proyecto. La zona donde se desarrollan los trabajos no es nueva para la actividad minera provincial.

Ese sector de Sierra Grande funcionó una explotación de fluorita hasta la década del 70, según explicó Joaquín Aberastain en diálogo con EnergíaOn. Sin embargo, tras el cierre de la operación, el área permaneció durante décadas sin continuidad en tareas de exploración.El proyecto fue retomado por JG Fluorita, que inició inversiones para volver a evaluar el potencial del yacimiento.

La fluorita es un mineral que se usa en muchas actividades de la vida cotidiana y en distintos procesos industriales. Sirve, por ejemplo, para fabricar algunos tipos de vidrios, cerámicos y esmaltes, y también se utiliza en la industria metalúrgica para mejorar procesos de producción.

La actividad contó con participación ciudadana y presencia de organismos. Fotos gentileza Gobierno de Río Negro.

La jornada contó con la participación de la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Defensoría del Pueblo de la Provincia, la Municipalidad de Sierra Grande, vecinos de la localidad, personal de CIATI y representantes de JG Fluorita S.A.

Este esquema permite fortalecer una minería con control público, presencia territorial y acceso a información ambiental. La metodología participativa ya había sido aplicada en Delta XXI, con intervención de organismos provinciales, municipales y actores vinculados al territorio.

Al tratarse de un estudio previo al inicio de los trabajos, los resultados permitirán establecer una línea de base ambiental para monitorear la calidad del agua en las próximas instancias. Además, el Departamento Provincial de Aguas tomó una contramuestra en cada punto para realizar un análisis independiente.

De esta manera, la empresa queda en condiciones de avanzar con las tareas de perforación previstas. Asimismo, deberá presentar dentro de los 15 días los resultados de laboratorio efectuados ante la autoridad minera.