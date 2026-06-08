US$22.000 millones: el plan del Banco Central para blindar la economía de cara a 2027

El Banco Central acelera los mecanismos de cobertura regulatoria para garantizar absoluta previsibilidad macroeconómica de cara a las próximas elecciones 2027. A pesar de que la autoridad monetaria mantiene un ritmo sostenido en la compra de divisas comerciales, las reservas líquidas sufrieron una caída puntual superior a los US$500 millones.

El retroceso es producto del pago incesante de obligaciones con organismos internacionales y de las deudas financieras que afrontan distintas administraciones provinciales.

Para neutralizar cualquier foco de incertidumbre antes de que empiece la campaña, la conducción económica diseñó una ambiciosa ingeniería preventiva basada en un informe técnico divulgado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. La estrategia contempla estructurar tres esquemas complementarios de libre disponibilidad por un monto consolidado de US$22.000 millones, los cuales correrán de manera externa al balance de las reservas tradicionales.

Al respecto, el periodista especializado en economía Pablo Wende analizó en Río Negro Radio la naturaleza de esta millonaria caja de herramientas que el Gobierno utilizará para blindar el mercado cambiario ante eventuales shocks o ruidos políticos:

«Por más que desde el ministerio digan que va a ser el año más tranquilo del mundo, por las dudas ya se van blindando con estos 22.000 millones de dólares más allá de las reservas que acumule el Banco Central. Son todas medidas estrictamente preventivas».

Dólar futuro, swaps y préstamos: los tres ejes del plan para estabilizar las reservas

De acuerdo con lo detallado por el especialista, el plan de contingencia del BCRA se divide en tres instrumentos específicos de activación automática y disponibilidad inmediata ante una eventual crisis cambiaria:

Dólar Futuro: La autoridad de control dispone de un margen de maniobra de US$8.000 millones para intervenir y contener las expectativas de devaluación en este mercado regulado.





La autoridad de control dispone de un margen de maniobra de para intervenir y contener las expectativas de devaluación en este mercado regulado. Swaps de monedas totales: Se prevé un anuncio inminente para habilitar de manera total y con «libre disponibilidad» los acuerdos de intercambio con China y Estados Unidos por otros US$8.000 millones . Esto permitirá golpear la puerta de ambas potencias de forma automática para asistir al mercado en caso de una corrida.





Se prevé un anuncio inminente para habilitar de manera total y con «libre disponibilidad» los acuerdos de intercambio con China y Estados Unidos por otros . Esto permitirá golpear la puerta de ambas potencias de forma automática para asistir al mercado en caso de una corrida. Préstamos internacionales (Repos): Líneas de crédito preacordadas con consorcios de bancos extranjeros por US$ 6.000 millones, utilizando como respaldo técnico las garantías institucionales del Banco Mundial.

«El año pasado la transición electoral los agarró medio distraídos o se confiaron. Ahora buscan tener un colchón equivalente a toda la demanda de divisas que suele tener un año de elecciones legislativas para enfrentar semejante demanda si es que ocurriera», analizó Wende respecto al cambio de estrategia preventiva en el Palacio de Hacienda.

Del boom de Vaca Muerta al freno de la obra pública en las provincias

El informe elaborado por las autoridades del Banco Central reconoce además que el proceso de reactivación económica opera a velocidades marcadamente dispares. El crecimiento real actual se encuentra apuntalado de forma casi exclusiva por tres complejos exportadores definidos: el sector agropecuario, la actividad minera y la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta en la región.

El diagnóstico oficial prevé que, lentamente, estos sectores dinámicos irán traccionando de forma progresiva a los proveedores de la industria manufacturera tradicional mediante el desarrollo de nuevas cadenas de valor.

Un proyecto de YPF en Vaca Muerta. (Foto: archivo)

Este mapa de asimetrías también quedó nítidamente expuesto en los presupuestos destinados a la infraestructura. Ante la decisión de la administración nacional de mantener en cero el financiamiento de la obra pública centralizada, el panorama para las empresas constructoras se volvió crítico, forzando un esquema de supervivencia que depende exclusivamente de la billetera fiscal de cada provincia.

En este terreno, las provincias del sur del país, beneficiadas de manera directa por la recaudación genuina de las regalías energéticas, lograron compensar el bache de la Nación y sostener planes de pavimentación mínimos con fondos propios. En contraste, los distritos del norte enfrentan una parálisis total en sus proyectos de conectividad vial, mientras que provincias del centro del país como Santa Fe debieron recurrir a la colocación autónoma de títulos de deuda en los mercados internacionales por US$800 millones para evitar la detención de sus obras básicas.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio