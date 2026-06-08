Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este martes 9 de junio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este martes 9 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 9 de junio

CALF indicó que los cortes programados para este martes será de la siguiente forma:

Primer Corte

Horario: De 08.30 a 12.00 h.

De 08.30 a 12.00 h. Zona afectada: Zona aledaña a Saavedra desde Río Senguer hacia el sur (B° Don Liliano, La Peregrina, y contiguos).

Zona aledaña a Saavedra desde Río Senguer hacia el sur (B° Don Liliano, La Peregrina, y contiguos). Motivo: Poda preventiva y mantenimiento de red para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Segundo Corte