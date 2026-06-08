ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este martes 9 de junio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados de Calf.

Cortes de luz programados de Calf.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este martes 9 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 9 de junio

CALF indicó que los cortes programados para este martes será de la siguiente forma:

Primer Corte

  • Horario: De 08.30 a 12.00 h.
  • Zona afectada: Zona aledaña a Saavedra desde Río Senguer hacia el sur (B° Don Liliano, La Peregrina, y contiguos).
  • Motivo: Poda preventiva y mantenimiento de red para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Segundo Corte

  • Horario: De 08.30 a 12.00 h.
  • Zona afectada: Desde Castelli hasta Av. del Trabajador entre Combate San Lorenzo y Mascardi.
  • Detalle: CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
  • Motivo: Incorporación de nuevas salidas de Baja Tensión para mejorar la capacidad.

Temas

CALF

Cortes de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este martes 9 de junio.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén