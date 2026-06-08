Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este martes 9 de junio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este martes 9 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 9 de junio
CALF indicó que los cortes programados para este martes será de la siguiente forma:
Primer Corte
- Horario: De 08.30 a 12.00 h.
- Zona afectada: Zona aledaña a Saavedra desde Río Senguer hacia el sur (B° Don Liliano, La Peregrina, y contiguos).
- Motivo: Poda preventiva y mantenimiento de red para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.
Segundo Corte
- Horario: De 08.30 a 12.00 h.
- Zona afectada: Desde Castelli hasta Av. del Trabajador entre Combate San Lorenzo y Mascardi.
- Detalle: CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
- Motivo: Incorporación de nuevas salidas de Baja Tensión para mejorar la capacidad.
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