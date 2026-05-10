Barcelona le ganó el clásico a Real Madrid y se consagró campeón en la Liga de España

Barcelona venció 2 a 0 a Real Madrid en el clásico en el Camp Nou y le dio el golpe de gracia para festejar un nuevo título en la Liga de España.

Los catalanes golpearon rápido con dos golazos. El primero fue de Marcus Rashford con un tiro libre al ángulo y el segundo de Ferran Torres tras una gran asistencia de taco de Dani Olmo.

Barcelona fue muy superior y Thibaut Courtois evitó una goleada. Con esta victoria, le sacó 14 puntos a su eterno rival con 9 por jugar y se consagró tres fechas antes del final.

Real Madrid cerró una semana y una temporada para el olvido después de la ruptura en el plantel por la pelea de Tchouaméni y Valverde que tomó estado público.

El entrenador alemán, Hansi Flick, festejó su segundo título de Liga consecutivo en una jornada muy especial para él por el fallecimiento de su padre.