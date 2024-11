Barcelona viene a la carga por Franco Mastantuono: la tajante postura de River

Franco Mastantuono es una de las principales joyas de la cantera de River en el último tiempo. Por eso, distintos clubes de Europa ya posaron sus ojos sobre el juvenil y vienen en busca de su ficha para el futuro. En las últimas horas, se conoció que Barcelona vino a verlo para poder llevárselo.

Desde España confirmaron que el elenco catalán envió a un miembro de su equipo de scouting para ver al volante millonario en acción. Si bien Mastantuono es una pieza fundamental en el River de Marcelo Gallardo para la próxima temporada, el Barcelona podría acelerar su salida.

Según detallaron desde el medio Mundo Deportivo, a fines de octubre y comienzos de noviembre un emisario del conjunto culé estuvo en Buenos Aires y vino a seguir de cerca al habilidoso juvenil. Estuvo en la vuelta de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y también lo vio frente a Banfield. Aunque no confirmaron si llegó a ver otro encuentro de la Banda.

Sin embargo, no fueron las mejores presentaciones de Mastantuono. Contra los brasileños, ingresó desde el banco de suplentes para disputar la última media hora y no llegó a aportar su desequilibrio habitual en el empate sin goles. Mientras que ante el Taladro no sumó minutos. Recién volvió a jugar en Córdoba ante Instituto y contra Barracas Central en el Monumental, donde volvió a mostrar parte de su gran habilidad.

Desde Barcelona indicaron que solo lo tienen en carpeta, es decir que integra una lista de jugadores a los que siguen como posibles contrataciones para el futuro. Aunque se sabe que el juvenil será parte fundamental del Millonario en el próximo año, además de que con 17 años todavía no podría emigrar a Europa. Recién podrían comprar su pase cuando cumpla 18, en agosto del año que viene

La postura de River con Mastantuono tras el interés de Barcelona

El Millonario atraviesa uno de sus mejores períodos económicos, por lo que no tiene urgencias para desprenderse de jugadores. Sumado a que Mastantuono sería una pieza clave para Gallardo, por lo que su salida del elenco de Núñez no sería algo sencillo para los culés.

La única manera en la que River se desprendería del juvenil es si llega una oferta por el total de su cláusula de rescisión: 45 millones de dólares, que ascienden a 50 millones en la última semana del mercado de pases.

Sin embargo, el futuro de Mastantuono empieza a sonar fuerta en Europa y principalmente en España, donde su ficha parece haberse transformado en un superclásico español: además del Barcelona, el Real Madrid también está tras sus pasos. El Merengue ya lo había sondeado en más de una oportunidad y desde España aseguran que también lo tienen en carpeta.