Manu Urcera quedó tercero en la clasificación del Turismo Nacional en Concordia

Manu Urcera tuvo un sábado positivo en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia donde quedó tercero con su Ford Focus de cara a las series y a la final de este domingo.

El rionegrino se ubicó detrás de Thiago Martínez (Toyota Corolla) que logró su primera pole en la categoría y de Alfonso Domenech (VW Virtus), otro de los animadores del campeonato.

Martínez, debutante en la Clase 3 y bicampeón en la Clase 2, consiguió la primera pole de Toyota desde octubre del año pasado.

Los más rápidos de la Clasifica de la C3 ⚡



1- Thiago Martínez

2- Alfonso Domenech

3- Manuel Urcera #TNenConcordia



📸 @agenciava pic.twitter.com/Yp8el6NbTd — TN (@prensatn) April 5, 2025

Domenech fue el mejor entre los pilotos que cargan lastre con 42 kg. Se benefició de la exclusión de Gastón Iansa que había quedado segundo pero su Ford Focus no cumplía con la altura reglamentaria. En el caso de Urcera, que marcha cuarto en el campeonato, son 36 kg de lastre.

Más allá de seguir en la pelea, Manu no quedó del todo conforme. “El resultado es bueno, pero el funcionamiento general, no. Por eso mi preocupación, no estamos encontrando el funcionamiento pese a que estamos mejor que en los entrenamiento, pero lejos de lo que necesitamos para pelear por la carrera y el campeonato. No creo que tenga que ver con los kilos, más allá del par de décimas que perdés por eso”, evaluó en diálogo con el sitio «Campeones».

El top ten de la Clasificación de la Clase 3 en Concordia 🔥#TNenConcordia



📸 @agenciava pic.twitter.com/Een2pOXCPT — TN (@prensatn) April 5, 2025

Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y Julián Santero (Toyota Corolla), que son los dos últimos ganadores en Concordia en esta categoría, completaron el Top 5 de los más rápidos en la clasificación.

Este domingo, la primera serie se correrá a 10:13, la segunda desde las 10:43 y la tercera a partir de las 11:13. La final, a 18 vueltas o 40 minutos, será a las 13:33.