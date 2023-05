Batista, técnico de Venezuela, defendió a Rondón de las críticas por su nivel en River

Salomón Rondón fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas de River después de la derrota del domingo contra Talleres en Córdoba.

Su ingreso en en el once titular lugar de Rodrigo Aliendro no recibió el apoyo del público millonario que no entendió por qué salió el mediocampista.

El venezolano recibió el apoyo público del entrenador de su selección, el argentino Fernando Batista. «A veces hay críticas hacia un jugador y hay que tener cuidado. Por ahí para vos fue un desastre, pero la función que le mandé a hacer yo como entrenador, la cumplió», señaló el DT.

📌Con respecto a Salomón Rondón y lo que se debate desde anoche.



➡️Lo resumo en esta frase que nos dejó Bocha Batista en nuestra charla de café:



🗣️"Si vos ves el partido nada más con la pelota, no ves el partido" ⤵️ pic.twitter.com/HdlwZwxiJe — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) May 15, 2023

«Por ahí esperabas que hiciera dos goles, pero ese jugador fue el que picó y me generó espacio a los compañeros. Vos pensaste que erró dos goles, pero hizo hacer dos en movimientos que nosotros los entrenadores vemos«, continuó el «Bocha».

«Pasa que hay futbolistas que cuando hacemos el análisis jugaron muy bien para el entrenador. Vos leés que erró dos pases, pero generó situaciones. Si vos ves el partido nada más con la pelota, no ves el partido”, concluyó.

Rondón metió solo 2 goles (ambos contra Huracán) en 13 partidos. Más allá de eso, Demichelis no dejó de darle chances incluso por delante de Miguel Borja, con mejor promedio anotador.

La explicación de Demichelis del cambio de Rondón por Aliendro

Martín Demichelis fue consultado en conferencia de prensa después de la derrota 2 a 1 con Talleres sobre el ingreso de Salomón Rondón por Rodrigo Aliendro respecto a los once que jugaron el Superclásico con Boca y el DT explicó que las razones fueron tácticas.

«Vimos que Talleres juega similar a la táctica que utilizó Huracán contra nosotros: defender 4-4-2 y cuando la tienen, 4-2-3-1. Veíamos que ellos se quebraban muchísimo a la hora de iniciar: Villagra por delante de la línea de cuatro, Ortegoza era el que más alto se hacía y con los dos extremos, Sosa, Valoyes, Garro y Santos, partían el equipo cinco contra cinco», explicó.

¿Qué pasó con Aliendro? Demichelis fue claro en conferencia de prensa tras el partido ante Talleres. pic.twitter.com/uOlwGqLrvO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2023

«Nosotros queríamos defender en esa situación con seis jugadores y robar con Nico (De la Cruz), Nacho (Fernández) y Esequiel (Barco) más los dos puntas jugando mano a mano para hacer daño. Con Huracán salió bien y hoy no salió, pero del sistema estábamos convencidos porque ellos no tenían mucha presión en el medio, se partían muchísimo. Lo entrenamos en la semana y salió bien, pero la verdad se cuenta el día del partido y Talleres ganó», amplió el entrenador del Millonario.