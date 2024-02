Benedetto: «Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo»

Boca consiguió ante Tigre su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional y también significó el primer triunfo de Diego Martínez como DT del club. Darío Benedetto, titular en lugar de Edinson Cavani y autor de un gol, elogió al entrenador con un palito para los técnicos anteriores.

«Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable con el que está pintado y con el que juga todos los partidos. Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo, nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha pero se ve reflejado eso», expresó el delantero.

Benedetto fue suplente en los dos primeros encuentros pero, ante la lesión muscular del uruguayo, hizo dupla con Miguel Merentiel y marcó el 2-0 definitivo ante Tigre.

«Tengo 33 años y no me las sé todas, sigo aprendiendo todos los días, hay un cuerpo técnico trabajador, con muchas ganas, que le llega al jugador, (Martínez es) una persona transparente y está con el que juega, con el que no juega y eso se nota mucho en el equipo. Uno tiene que tratar de ser positivo, escucharlo y hacer lo que él quiere», continuó el Pipa en referencia al DT.

Acerca de su gol, Benedetto señaló: «Estoy contento, la verdad que hacía rato que no podía convertir y ojalá que podamos seguir así. Hacía rato no jugaba varios minutos, lo aproveché al máximo, me sentí bien adentro de la cancha, es bueno poder convertir y hace rato que no lo hacía, ojalá pueda seguir así. Cuando uno tiene tantos años en el club ya sabe cómo se maneja todo, me mantengo tranquilo, trabajando día a día, hoy me tocó y lo aproveché».

TREMENDA DEFINICIÓN DEL PIPA ⚽🔝



Darío Benedetto no perdonó y convirtió el 2-0 de Boca ante Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3lGBSfdf1B — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 5, 2024

El delantero también se refirió a su dupla con Merentiel, que le dio una gran asistencia: «Tratamos de complementarnos al máximo, es lo que nos pide el técnico, nos conocemos bien, ya hemos jugado, ojalá podamos seguir los dos así. Con Miguel ya hemos jugado, nos sentimos cómodos, jugar con un 9 ahí al lado es bueno para los dos, nos complementamos muy bien».

Sobre la competencia en el puesto comentó: «Es difícil porque uno quiere tratar de jugar todos los partidos y cuando no le toca obviamente se va a enojar, lo mismo les pasará a Edinson y a Miguel, pero siempre es enojarse y ser positivo, demostrar que vos estás. Tratamos de apoyarnos partido a partido, sabemos que estamos compitiendo por estar en el once, esto es fútbol y después el técnico decide. Nosotros estamos para sumar para el equipo, es lo más importante y se ve reflejado».

Al Pipa también le preguntaron por la mala racha de Cavani y expresó: «No le dije nada pero él sabe, en la cabeza tiene 500 goles, qué le puedo a decir, no llego ni a la mitad de los que tiene él. Las situaciones el otro día se le dieron, me pasó a mí cuando llegué a Boca, que tenía las situaciones y no las podía convertir, y siempre dije que si las posibilidades están el gol ya va a llegar. Que se mantenga tranquilo, la experiencia le sobra».