Bienvenida oficial: River presentó a sus refuerzos y descartan buscar un reemplazo de Zuculini

Salomón Rondón, Enzo Diaz, Nacho Fernández y Matías Kranevitter, los refuerzos que se sumaron al plantel que comanda Martín Demichelis en el último mercado de pases, fueron presentados de manera oficial este miércoles al mediodía por River. El presidente del club, Jorge Brito, les dio la bienvenida y además anunció que no saldrán a buscar un reemplazante de Bruno Zuculini, quien se lesionó en el último entrenamiento.

En la previa a lo que será su debut como local por la Liga Profesional, el próximo domingo a las 19.15 ante Argentinos, el Millonario realizó un acto de presentación de las incorporaciones que tomaron la palabra y hablaron sobre lo que significa llegar a una de las instituciones de fútbol más importantes del país.

De los cuatro refuerzos, tres ya sumaron minutos oficiales en lo que va del torneo. Diaz y Rondón tuvieron su debut en la segunda fecha ante Belgrano en Córdoba, el defensor jugó los noventa minutos y el colombiano ingresó en el complemento, mientras que Nacho fue titular en los dos encuentros y anotó los dos goles del equipo en la temporada.

La excepción es Kranevitter quien todavía no pudo debutar de manera oficial y no lo podrá hacer hasta la segunda mitad de año, debido a que se encuentra recuperándose de la fractura de peroné que sufrió en el primer encuentro de la pretemporada ante U. La Calera de Chile, a fines de 2022.

#River Demichelis, en la presentación de los refuerzos: "Gracias a la institución por este esfuerzo. Es una bendición que estén los cuatro acá".

Las declaraciones de Nacho, Rondón y Enzo Diaz

Más allá de la importancia que tuvo el regreso de Fernández al club, una de las grandes incorporaciones del Millonario fue la del venezolano Rondón. Durante la presentación, el delantero aseguró: «Tenía ofertas que no me llamaban la atención y decidí River por el esfuerzo que hizo la directiva. Hablé con Martin, me comentó su necesidad y tenía muchisimas ganas de competir en el fútbol sudamericano» .

"TENGO MUCHAS GANAS DE COMPETIR Y GANAR". Salomón Rondón habló sobre su llegada a River y lo que quiere demostrar en su estadía en el club.

Además, agregó: «Con Martín hace diez años que compartimos en Málaga y desde allí conozco su liderazgo. No dudé ni un segundo en venir».

«Todos saben lo que significa tener la diez de River. Cuando me la ofrecieron de nuevo, porque la había utilizado los últimos seis meses de mi etapa anterior, no dudé ni un segundo porque sé la historia que tiene. Se viene la vuelta al Monumental con público y va a ser una linda bienvenida. Ojalá podamos darle una alegría a la gente», indicó Nacho Fernández.

"ES UN ORGULLO LLEVAR LA 10 DE RIVER". Nacho Fernández manifestó la importancia de utilizar ese dorsal y la historia que tiene y palpitó su regreso al Monumental con la casaca del Millonario.

Enzo Diaz, por su parte, comentó: «Estoy feliz acá, llegué a una institución que siempre soñe y que requiere estar al cien todos los dias. El partido del fin de semana fue especial, tuve un error pero hay que prepararse lo mejor posible para el próximo partido«.

River no buscará reemplazo para Zuculini

En cuanto al mercado de pases y la lesión que sufrió Bruno Zuculini (se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), el presidente Jorge Brito descartó la posibilidad de salir en busca de otro volante central para reemplazar al exRacing.

Además, indicó que Felipe Peña no volverá al club luego de ser cedido unas semanas atrás a Arsenal y se quedará en el elenco de Sarandí.

«Es un tema que hemos charlado. Consideramos que con la gran base del plantel, más las incorporaciones, tenemos con qué seguir compitiendo. Eso nos hace creer que no tenemos que salir a buscar un reemplazante», comentó Brito.