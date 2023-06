Boca va por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores contra Colo Colo: hora y TV

Con la gran chance de asegurar su pase a octavos de final de la Copa Libertadores, Boca recibe a Colo Colo en la Bombonera en la quinta fecha del Grupo F.

Desde las 21, por Fox Sports y Star+, el Xeneize (7 puntos) sacará boleto a la próxima ronda con un triunfo, sin depender de otros resultados.

Si gana sumaría 10 puntos y sellaría la clasificación. Solo restaría ver si como primero o segundo, dependiendo lo que pase en la última fecha.

Colo Colo (5) y Deportivo Pereira (7) se medirán en la última fecha, por lo que se sacarán puntos entre sí y uno, consecuentemente, no podría alcanzar a Boca.

En el último entrenamiento en el predio de Ezeiza, Jorge Almirón terminó de definir el once de Boca. Finalmente, Marcos Rojo no formó parte de los concentrados. El defensor volvió a la actividad tras su lesión ligamentaria el último miércoles en el partido de reserva con Arsenal. Se esperaba que regrese para el partido de hoy pero aún no quisieron apurarlo.

Una buena, es que Jorge Figal respondió a las exigencias y será titular. Y Almirón realizó dos cambios, respecto al 11 que jugó ante Arsenal: recuperado de la molestia muscular, Pol Fernández reemplazó a Miguel Merentiel, mientras que Luca Langoni ingresará por Sebastián Villa, quien no jugará más en el club tras ser condenado por la Justicia por violencia de género.

Entonces contra los chilenos, el once será: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Jorge Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Pol Fernández, Alan Varela, Cristian Medina; Luca Langoni y Darío Benedetto.

A pesar del flojo presente, Almirón decidió darle otra chance a Benedetto en la delantera. El otro encuentro del grupo, Monagas – Deportivo Pereira será más temprano, desde las 19, también por Fox Sports.