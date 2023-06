Bomba en el PSG: Galtier y su hijo quedaron bajo custodia policial por «sospechas de discriminación»

Tras la revelación de un correo electrónico en abril de 2023, se desató una investigación. Finalmente, este viernes Christophe Galtier, actual entrenador del París Saint German, y su hijo fueron puestos bajo custodia policial en Niza.

El caso data desde abril de este año con la filtración de un correo electrónico de Julien Fournier, director deportivo del Niza en ese entonces, quien en agosto del 2021 denunció un supuesto comentario discriminatorio de Galtier, que en ese momento se desempeñaba como director técnico en ese club.

Según reveló en ese entonces el periodista Daniel Riolo en el programa After, el e-mail fue enviado por Fournier a Dave Brailsford, director de fútbol de Ineos, para informar la situación que se estaba atravesando en el club.

El hecho trascendió en los medios de comunicación y tras la repercusión, Galtier repudió, respondió y se defendió en una comparecencia: «No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se vean manchado de esta manera», dijo el técnico en ese entonces y anunció que realizaría acciones legales contra quién atente a su reputación.

El e-mail de la denuncia por supuesta discriminación

Aparentemente en el correo electrónico el técnico del PSG le había señalado con preocupación al dirigente que el plantel tenía muchos futbolistas de etnias minoritarias y que los hinchas estaban descontentos con eso. Por ello, habría manifestado que «no» se podían tener “tantos negros y musulmanes” en el equipo.

“Christophe Galtier llegó a mi oficina y saludó a su hijo quien me dijo ‘puedes consultar con mi padre lo que te dije’. Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Christophe sobre la discusión que acababa de tener y le pregunté si todo era cierto. Luego respondió que sí y «que tenía que tener en cuenta cuenta la realidad de la ciudad» y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”. (Galtier) Me dijo «anoche fui al restaurante y todos se me echaron encima diciendo que tenemos un equipo de negros» para luego agregar «Julien tienes que darte cuenta de qué ciudad somos. Estamos en la ciudad de Jacques Médecin (ex alcalde de Niza), y nuestro equipo no se corresponde con lo que la gente quiere, como tampoco me corresponde a mí», no había argumento deportivo sino religioso o argumentos sobre el color de la piel», fue uno de los fragmentos difundidos por los periodistas Daniel Riolo y Romain Molina, a quienes el técnico denunció por difamación.

Galtier en estos momentos está a punto de rescindir su contrato como entrenador del PSG y será sustituido en los próximos días por Luis Enrique a falta de confirmación oficial.

Varias de las personas afectadas han sido o serán interrogadas en los próximos días sobre una investigación que podría afectar a la carrera del técnico. Mientras tanto, tanto Christophe como John Galtier continúan bajo la custodia policial de Niza, según inidicó el fiscal Xavier Bonhomme.