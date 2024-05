Bullrich habló de la posible fusión del PRO y La Libertad Avanza: qué dijo del rol de Karina Milei y Macri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó declaraciones sobre la potencial fusión electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, elogiando a Karina Milei y definiendo el rol de Mauricio Macri. Bullrich señaló que el Gobierno aspira a enfrentar en las urnas dos propuestas distintas: «la del cambio y la retrógrada».

Bullrich enfatizó la importancia de la unión de fuerzas políticas para representar la visión del cambio, subrayando que esta unión debe prevalecer sobre las diferencias internas. Señaló que la identidad debe ser de una idea y un proyecto, no necesariamente partidaria, y destacó la necesidad de arraigo social en las propuestas políticas.

«Si la mirada retrograda es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún”, planteó en una entrevista a La Nación +.

Respecto a Karina Milei, la ministra elogió su personalidad y dedicación en el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional, destacando su compromiso con el proyecto político de su hermano, el presidente Javier Milei. Bullrich aseguró tener diálogo con Karina Milei y resaltó su influencia en el Gabinete.

En cuanto a Mauricio Macri, Bullrich planteó que actualmente no tiene un rol protagónico, reconociendo que cada momento requiere un protagonista distinto. Afirmó que Macri sigue teniendo importancia como expresidente, pero señaló que el presidente actual, Javier Milei, es quien debe liderar en la actualidad.

La ministra también analizó el pasado de Juntos por el Cambio, criticando la falta de claridad en las ideas y el modelo político durante la gestión de Macri. Cuestionó la gestión a medias y la ausencia de decisiones claras para generar orden.

«La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenés votos», planteó respecto a la postura de opositores al gobierno de Javier Milei como el radical Martín Lousteau o el referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

Con información de Noticias Argentinas