Ley Bases: «Si no se aprueba, habrá menor crecimiento y más impuestos», dijo Sturzenegger

El asesor económico de Javier Milei, Federico Sturzenegger, fue tajante y lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias económicas que enfrentaría el país si no se aprueba Ley Bases en el Senado. En una entrevista a Clarín, Sturzenegger destacó la importancia de esta ley para el rumbo económico del país y advirtió sobre impuestos más altos y menor crecimiento en caso de no ser aprobada.

«Yo creo que la recesión inicial tiene su origen en los riesgos inherentes a cualquier transición política, mucho más una de esta envergadura, siempre conlleva retracción en las decisiones de inversión y consumo. Pero de la mano de la consolidación fiscal eso se revierte y la situación se normaliza», deslizó Sturzenegger este domingo.

Sturzenegger, quien fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, subrayó que el plan económico del Gobierno de Milei se basa en la aprobación de la Ley Bases, la cual busca establecer un marco legal para la economía. En caso de no ser aprobada, el asesor presidencial señaló que se produciría un ajuste más profundo en la economía, con impuestos más altos y un menor crecimiento.

«Hoy el Presidente y el ministro de Economía (Luis Caputo) supeditan todas sus ideas a la concreción del plan económico. Y ese plan se puede resumir en dos palabras: superávit fiscal», apuntó Sturzenegger.

El economista hizo hincapié en el superávit fiscal como el pilar fundamental del plan económico, destacando que su consecución es «la madre de todas las batallas». Advirtió que sin la aprobación de la Ley Bases, la convergencia hacia el equilibrio fiscal sería más difícil de lograr, lo que resultaría en un escenario económico más adverso para el país.

«Es un primer paso importante que muestra que una parte del Congreso tomó nota del mandato que la sociedad le dio al presidente Milei. Se está demostrando que los países son pobres no porque no pueden desarrollarse, sino porque no quieren serlo, o mejor dicho porque alguien se beneficia en que no lo sean», remarcó sobre los beneficios de los cambios en el Estado.

En relación con la importancia de la Ley Bases, Sturzenegger explicó que esta ley es clave para profundizar la libertad económica en Argentina. Destacó que la normativa permitiría avanzar en áreas como los contratos de alquiler, brindando mayor flexibilidad y libertad a los ciudadanos.

Por otro lado, el economista también abordó otros aspectos de la coyuntura económica argentina, haciendo referencia a la necesidad de reformas en el Estado y la importancia de la apertura económica. Resaltó la importancia de las negociaciones salariales por empresa y defendió la integración económica como una oportunidad para estimular las exportaciones.

En cuanto a las posibles consecuencias de no aprobar la Ley Bases, Sturzenegger enfatizó que el Gobierno se enfrentaría a un escenario más desafiante, con impacto en el crecimiento económico y la carga impositiva. Por tanto, instó al Senado a considerar seriamente la aprobación de esta ley para garantizar la estabilidad y el desarrollo económico del país.

«Yo creo que las paritarias debieran ser libres. Incluso que deberían ser por empresas. Esta muy probado que las negociaciones por empresa generan muchísima más inclusión laboral y protegen el empleo mucho mejor sobre todo porque no ponen la misma vara en todo el país», destacó Sturzenegger.

Al mismo tiempo, el economista y expresidente del Banco Central apuntó contra el sindicalismo: «Hoy la vara común es responsable de la altísima exclusión laboral en el norte y noroeste del país. Si algún día se avanzara en ese sentido la homologación del Estado carecería de todo sentido», dijo.

Por lo tanto, el asesor de Milei insistió en que «una economía abierta siempre va a generar mayor nivel de bienestar por eso el presidente lo incluyó en el temario del Pacto de Mayo«.

Por eso defendió las RIGI, como sistema de ampliación de la competencia del mercado interno. Según Sturzenegger, «acá la importación se ve como una amenaza, pero en realidad estimula las exportaciones».

«Imaginate que tenés más importaciones sin más exportaciones, ¿qué ocurre? El dólar va a subir obviamente porque tenés más compradores de dólares que vendedores. Y eso estimula las exportaciones. Por eso no hay que tenerle miedo a la integración», sentenció el economista.

Con información de Clarín y Ámbito