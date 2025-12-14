Bruno Cabral, la joya de River que la rompió en la Messi Cup y lo siguen desde Europa

River salió campeón en la primera edición de la Messi Cup y el que deslumbró fue su goleador, Bruno Cabral que ya está en el radar de varios equipos europeos.

El delantero metió los dos tantos de la final ante el Atlético Madrid y terminó el torneo con 7 goles en 5 partidos lo que lo consagró como máximo anotador.

Con apenas 15 años, Cabral está en el radar de clubes de Alemania e Inglaterra. Es seguido de cerca por Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Sunderland.

La historia de Bruno Cabral, la joya de 15 años de River

El delantero tiene padres paraguayos y nació en Lomas de Zamora el 16 de agosto de 2010. Llegó al Millonario para sumarse a la categoría pre-novena después de pasar por varios equipos de futsal.

Fue campeón en 9na con 26 goles en 26 partidos y este año metió 35 en 28 encuentros en la 8va. También fue el goleador de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 15 bajo las órdenes de Diego Placente.

«Me gusta salir del área para iniciar el ataque o ayudar en la recuperación, tiro diagonales y tengo potencia y velocidad para atacar y con buena definición. Soy un jugador rápido en el uno contra uno, que tiene gambeta y potencia física. Llego seguido al gol y principalmente me gusta jugar para el equipo. Participo del juego y puedo dar asistencias para que mis compañeros lleguen al gol», expresó al describirse como jugador.

Cabral apuesta alto y reconoció que sus sueños en el fútbol son «ganar la Libertadores con River y ser campeón del mundo». Su referente es Julián Álvarez.