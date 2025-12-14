SUSCRIBITE
¿Boca va por Borja?: el Xeneize contactó al colombiano que se va libre de River

De acuerdo a versiones periodísticas, Boca contactó a Miguel Borja y no descartan que pueda ser refuerzo para el 2026 después de quedar libre en River.

Borja no descartó ir a Boca y el Xeneize lo contactó.

Después de que Miguel Borja diga que no le cierra las puertas a Boca, se conoció que el Xeneize tuvo un primer contacto con el colombiano de cara al próximo mercado de pases.

De acuerdo a la información del Diario Olé, la dirigencia de Boca ya se contactó con Borja que a partir de enero queda libre tras terminar su contrato con River.

«Mi hermano es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas. La posibilidad de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito», expresó el delantero en una entrevista en ESPN el último jueves.

El llamado del Xeneize se habría dado antes de esas declaraciones. De esta manera, se podría entender que el colombiano no le cerró las puertas al saber que la chance era concreta.

Muchos jugadores han vestido las dos camisetas pero el paso de un club al otro de manera directa tiene pocos precedentes y sería un bombazo.

Boca iría en busca de un delantero por el bajo nivel de Milton Giménez y la poca continuidad de Edinson Cavani ante las reiteradas lesiones.

Final de ciclo para Borja en River

Miguel Borja no renovará su contrato con River después de tres años donde convirtió 62 goles en 159 partidos y ganó tres torneos locales.

El colombiano tuvo buenos números en el comienzo de su ciclo pero bajó mucho su nivel, especialmente este año, cuando perdió el apoyo de los hinchas.


