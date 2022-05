Buena Parada le ganó a Atlético y lo superó en la cima de la Liga de Río Colorado

El Apertura de la Liga de Río Colorado mantiene su atractivo con resultados cambiantes y la paridad entre los equipos. El que aprovechó su chance fue Buena Parada (19 puntos) que consiguió una merecida victoria sobre Atlético (17) por 1 a 0 y le arrebató el liderazgo.

El triunfo del conjunto de Diego Rivas se justificó a lo largo de los 90 minutos ya que fue el que más buscó el arco de enfrente.

Las expulsiones en el segundo tiempo de Mariano Santibáñez en Buena Parada y de Diego y Agustín Riffo en Atlético, quebraron las estructuras de los equipos y se generaron más espacios.

Cerca del final, el local aprovechó un descuido de la defensa rival y Facundo Tapia marcó el único gol de la tarde. De esta manera, Buena Parada pasó a Atlético y quedó como único líder.

1/ 3 (Fotos: Jorge Tanos) 2/ 3 (Fotos: Jorge Tanos) 3/ 3 (Fotos: Jorge Tanos)

El que también escaló una posición fue Juventud Agraria (18) que goleó 6 a 0 a Villa Mitre (0) y es escolta. Los goles fueron de Yoan Maldonado, en dos ocasiones, Genaro Giroti, Cristian Masson, Lisandro Silva y Tomás Congolani.

La otra lluvia de goles fue en la zona de chacras, donde Barrio Unión (12) superó 8 a 3 a Defensores de la Colonia (7).

Martín Rolando y Raúl Maldonado marcaron un hat trick cada uno, además sumaron Jonathan Maldonado y Nazareno Toro. Los descuentos colonos lo marcaron Esteban Poblete, Iván Mellado y Lucas Pereyra.

El único empate de la tarde se registró en suelo pampeano, donde La Adela (9) e Independiente (14) terminaron 1 a 1. Marcaron Julián Funes para el Naranja y Héctor Ríos para el Rojo, que jugó gran parte del tiempo con un hombre menos por la expulsión de Agustín Ponce de León.

Próxima fecha: Villa Arana (16) vs Buena Parada, Atlético vs Defensores, Barrio Unión vs La Adela, Independiente vs Villa Mitre. Libre: Juventud Agraria.