Buena Parada saca diferencias en la Liga de Río Colorado

Buena Parada derrotó por 2-0 a Villa Arana, de visitante en General Conesa, y aumentó a cuatro su diferencia en la cima sobre sus perseguidores, Atlético y Agrario, al cumplirse la segunda fecha de las revanchas, del torneo Apertura del Fútbol de Río Colorado.

El Fortín, en una cancha difícil, fue superior gran parte del juego, le quitó la pelota a su rival y protagonizó el partido. Tomas Storn y Facundo Tapia marcaron para el líder, que la próxima fecha tendrá descanso, aunque su posición de privilegio no correrá peligro.

Defensores de la Colonia, con nuevo cuerpo técnico, consiguió un motivador empate frente a Atlético. Fue el premio al esfuerzo porque nunca resignó buscar el arco de enfrente, aun cuando perdía gran parte del tiempo 0-2. Durante el primer tiempo, Danilo Escala y Maximiliano Barra habían puesto en ventaja al Verde. En el complemento, Esteban Poblete y Matías Muñoz marcaron para el chacarero.

Independiente, con gol de Diego Canullan, superó ajustadamente 1 a 0 al débil Villa Mitre (que aún no cosechó puntos). En suelo pampeano, Barrio Unión superó 3 a 0 a La Adela. Los tantos del ganador los marcaron Raúl Maldonado, Martin Rolando y Nazareno Toro,

Fotos: Jorge Tanos

Tabla de posiciones: Buena Parada 22, Juventud Agraria 18, Atlético 18, Independiente 17, Villa Arana 16, Barrio Unión 15, La Adela 9, Defensores 8, Villa Mitre 0.

Próxima fecha: Juventud Agraria vs Independiente, La Adela vs Atlético, Defensores vs Villa Arana, y el duelo barrial, Villa Mitre vs Barrio Unión. Libre: Buena Parada.