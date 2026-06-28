Canadá le ganó a Sudáfrica con un gol agónico y es el primer clasificado a octavos del Mundial 2026

Con un gol agónico de Stephen Eustáquio, Canadá le ganó 1 a 0 a Sudáfrica en el primer cruce de 16avos de final del Mundial 2026 y clasificó a octavos de final.

El país anfitrión fue superior a su rival y, sin mucho brillo, fue el que más buscó la victoria. Falló varios goles y recién lo pudo abrir con un gran derechazo desde afuera de Eustáquio en el primer minuto del tiempo de descuento.

Sudáfrica, que pasó a esta instancia después de ganarle a Corea del Sur en el cierre de su grupo, tuvo velocidad para preocupar en algunos contraataques pero evidenció problemas técnicos para definir. Su arquero, Ronwen Williams, los sostuvo con chances hasta el final.

La mejor de Canadá en el primer tiempo fue en un córner en el que Sudáfrica defendió con uñas y dientes para evitar el gol después de varios rebotes.

Con el correr del complemento, los norteamericanos se mostraron más ambiciosos que su rival, que esperó que pase el tiempo para llegar al alargue.

El arquero Williams le sacó un mano a mano a Tani Oluwaseyi y Promise David estuvo cerca con un derechazo cruzado apenas desviado.

Cuando parecía que se iban al alargue, Eustáquio aprovechó un rechace corto de cabeza y sacó un remate preciso que desató un alocado festejo.

¡GOL DE CANADÁ SOBRE LA HORA!



A los 91', Eustaquio remató cruzado y marcó el 1-0 ante Sudáfrica. ¡Delirio absoluto!#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pZYNjqNKls — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Antes de esta Copa, Canadá no había ganado ningún partido en un Mundial con dos eliminaciones en primera fase en México 1986 y Qatar 2022.

Hasta ahora, empató con Bosnia, goleó a Qatar y perdió con Suiza. La de hoy fue segunda victoria. Ahora espera en octavos de final por Países Bajos y Marruecos que se enfrentan este lunes a las 22 horas.