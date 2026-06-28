Cómo sigue la agenda de Argentina con el objetivo puesto en Cabo Verde

La Selección Argentina vuelve a los entrenamientos en Kansas con Scaloni al frente. (FOto: AP)

La Selección Argentina dejó atrás el triunfo por 3-1 sobre Jordania, que le permitió cerrar la fase de grupos con puntaje ideal, y este domingo volverá a los entrenamientos en Kansas con la mira puesta en el duelo de 16vos. de final frente a Cabo Verde.

El plantel trabajará desde las 16 de Argentina, en el mismo complejo que utilizó durante toda la primera fase del Mundial. Como es habitual, los primeros 15 minutos de la práctica serán abiertos a la prensa antes de que continúe el ensayo a puertas cerradas.

La jornada tendrá una planificación similar a la de los días posteriores a los partidos anteriores. Los futbolistas que fueron titulares frente a Jordania realizarán tareas regenerativas para recuperarse del desgaste, mientras que el resto del plantel trabajará en el campo de juego con ejercicios físicos y con pelota.

Con la rotación ya cumplida, el cuerpo técnico empezará a delinear el equipo que buscará el pase a los 16vos de final del Mundial. La base volverá a ser la de los habituales titulares, muy similar a la que salió desde el arranque en la victoria por 2-0 sobre Austria, en la segunda fecha del Grupo J.

Una de las posibles variantes que se perfila para el viernes es la vuelta de Nicolás Tagliafico al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina, luego de haber superado el desgarro en el sóleo que lo dejó afuera de los dos primeros encuentros del certamen.

El habitual 3 de la Selección volvió al ruedo con Jordania, se mostró en buena forma y buscará recuperar su lugar.

La principal incógnita aparece en la delantera. Lautaro Martínez llega fortalecido tras convertir su primer gol en Mundiales y firmar una gran actuación frente a Jordania, por lo que corre con una leve ventaja sobre Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en el ataque.

De todos modos, Scaloni todavía cuenta con varios entrenamientos para definir esa posición.

Después de la práctica de este domingo, Argentina continuará trabajando en Kansas hasta el miércoles 1° de julio inclusive, día en que viajará rumbo a Miami por la tarde.

En esta ciudad afrontará la recta final de la preparación antes del cruce ante Cabo Verde, programado para el viernes a las 19 (hora argentina).