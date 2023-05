Doblete de Bernardo Silva y Manchester City le gana a Real Madrid por la Champions League

En uno de los partidos que más expectativas puede despertar en el mundo, Manchester City le gana 3 a 0 con el Real Madrid por la semifinal de vuelta de la Champions League. Después de igualar 1 a 1 en la ida en el Santiago Bernabéu, el que se imponga avanzará a la final del 10 de junio en Estambul contra Inter que ayer eliminó a Milan.

Al igual que en la ida, el City domina en el comienzo con mucha intensidad ante un Madrid que espera su momento para salir, replegado en el fondo.

A los 7′, Rodri pisó el área y estuvo cerca con un derechazo cruzado. Cinco minutos después llegó la primera clara al arco con un cabezazo de Erling Haaland que tapó Courtois y luego despejó Alaba sobre la línea.

El arquero belga volvió a lucirse a los 20′ nuevamente ante un cabezazo de Haaland que sacó con un manotazo espectacular para mantener la valla en cero aunque duró poco.

OFICIAL: COURTOIS NO ES HUMANO.

El dominio tuvo su recompensa a los 22′. Kevin De Bruyne asistió magistralmente a Bernardo Silva a la espalda de Camavinga, con una pelota que pasó entre Modric y Kroos. El portugués amagó a cruzarla pero definió de zurda al primer palo.

El Madrid subió algunos metros a partir de los 30′. Se acercó por primera vez a los 31′ en un buen cierre de Walker a Vinicius cuando se iba mano a mano. Luego, Toni Kross sacó un fuerte remate de lejos que pegó en el travesaño en la única clara del visitante.

Manchester fue por más y a los 36′ convirtió el segundo. Gundogan pisó el área, Militao le interceptó el tiro y el rebote le quedó a Silva que puso el 2 a 0 con un cabezazo preciso.

El equipo de Ancelotti salió con otra postura al complemento y emparejó el desarrollo. Ederson le sacó un buen tiro libre a Alaba.

Manchester City también tiene a sus MANOS MÁGICAS ante Real Madrid.

Haaland tuvo su chance para liquidarlo pero otra vez se la atajó Courtois. El delantero recibió de taco de Gundogan, la cruzó de derecha y el arquero la tapó, con ayuda final del travesaño.

A 15′ del final, Manchester lo liquidó con un gol en contra de Militao. De Bruyne pateó el tiro libre, Akanji la peinó y el brasilero se la llevó por delante para un 0-3 letal.

¡GOL DEL MANCHESTER CITY! A los 30' ST, Militao en contra marca el 3-0 vs. Real Madrid

Para este encuentro, Pep Guardiola mantuvo el mismo equipo del cruce previo con Julián Álvarez como suplente. Durante los primeros 90′ en España, el DT no hizo ningún cambio.

