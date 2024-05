Más de 300 estudiantes sin transporte escolar en Roca: “Pido disculpas, pero es insostenible”

Más de 300 alumnos que asisten a diferentes establecimientos educativos de Roca quedaron ayer sin transporte escolar.

El prestador que los trasladaba interrumpió su servicio, asegurando que el gobierno provincial nunca pagó los montos correspondientes a marzo y abril.

“Pido disculpas a las familias, pero la situación es insostenible. Los proveedores de combustible cortaron el financiamiento y la realidad es que no tenemos más fondos para sacar los colectivos a las calles”, sostuvo Juan José Castillo, propietario de la firma Guadalupe.

La decisión afectó a las comunidades de la escuela 86 y el jardín 67 (Romagnoli), de la escuela 286 de J.J. Gómez y de la primaria 107 y el CET 17 de Paso Córdoba.

“Desde hoy no se está prestando el servicio y no creo que se solucione rápido, porque las promesas hablan de un par de semanas. En realidad, no sabemos a quién creerle, porque pasás de un teléfono a otro, te dicen que hables con uno, con otro… no sabemos cómo vamos a seguir”, describió el proveedor en declaraciones radiales.

Castillo comentó que los problemas con el servicio empezaron el año pasado, ya que en diciembre no se hizo la actualización que esperaban a partir de la inflación.

Esa situación complicó el escenario de la empresa, en la que trabajan unas 20 personas, con costos que fueron en ascenso, contemplando desde el combustible hasta los salarios.

El transportista también advirtió que los problemas por la falta de pagos desde el Ejecutivo provincial no sólo afectaban a su empresa, sino que se extendían sobre todo el sector. No obstante, dijo que “algunos tienen más espalda que otros” y por eso la crisis no se presenta de manera más compleja.

Carta a Weretilneck

Desde la oposición política reaccionaron ante el corte en el servicio, exigiendo respuestas rápidas al Ministerio de Educación.

“Le enviaremos una carta al gobernador y a la ministra de Educación (Patricia Campos) para que urgentemente se pongan al día y los chicos y chicas no pierdan días de clases por falta de transporte”, sostuvo el legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado.

El parlamentario dijo que esperaba “no tener que recurrir nuevamente a la Justicia para que cumplan con su responsabilidad”, pero “si para el día martes, el servicio no se encuentra restablecido, no dudaremos en hacer lo que sea necesario para garantizar el derecho de los y las estudiantes”.

Alumbrado, otro problema



Como si fuera poco con la falta de transporte, uno de los colegios afectados también padeció ayer la falta de alumbrado, por el robo de cables de electricidad en la zona rural.

Se trata de la escuela 107 de Paso Córdoba, perjudicada por el ataque a las redes que se extienden en paralelo a la calle Lago Tromen.

Desde el municipio roquense resaltaron que “este tipo de hurto no solo deja a oscuras un sector donde transitan chicos y chicas que asisten a tempranas horas al establecimiento, sino que también ocasionan un grave perjuicio a la comunidad, ya que la reposición demanda un doble gasto de recursos”.

La propia intendenta, María Emilia Soria, se manifestó en redes y pidió colaboración a los vecinos para dar aviso al municipio o a la Policía en caso de advertirse hechos de este tipo.