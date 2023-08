Chiquito Romero se convirtió otra vez en héroe: «Soy un agradecido del club»

A pesar de todo lo que sufrió y las chances que desperdició, cuando Boca supo que tenía que definir por penales supo que había ventaja a su favor por tener a un especialista como Sergio Romero en el arco.

El arquero atajó dos penales en la tanda y, como aquella vez dijo Javier Mascherano en la semifinal del Mundial 2014, se «convirtió en héroe».

Desde que está en el Xeneize, tapó 6 de los 9 remates que le patearon desde los doce pasos, un registro notable que hizo que los hinchas no extrañen a Agustín Rossi, otro especialista.

«Es una alegría inmensa. A pesar de tener una linda trayectoria es importantísimo que me hayan recibido así acá, soy un agradecido al club», expresó luego del partido.

«No es algo que soñé, me gusta que mis compañeros hagan goles, a mí no me hagan y ganemos los partidos. Hoy me tocó dar una mano en los penales, tenemos un grupo muy lindo que siempre tira para adelante», agregó.

"SOY UN AGRADECIDO DEL CLUB, DE ROMÁN… TRATANDO DE HACER LO MEJOR POR ESTE CLUB" sentenció Chiquito Romero, héroe ante Nacional.



«Merecimos hacer otro gol, tuvimos tres o cuatro claras pero esto es fútbol. Pasamos que es lo importante», concluyó Romero.

En conferencia de prensa, Jorge Almirón reveló que Chiquito les dijo a sus compañeros antes de la tanda que se queden tranquilos que «iba a atajar dos».