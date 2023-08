Chiquito Romero: «Soy hincha de Racing, hubiera preferido no enfrentarlo»

El arquero de Boca, Sergio Romero, palpitó el cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, el club del cual surgió y es hincha, y remarcó que pese a su pasado va a «morir» por la camiseta de su actual equipo.

«Obviamente que me hubiese gustado que el cruce no sea contra Racing porque no solo es el club del cual soy hincha, sino que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de llegar a Buenos Aires y me brindó las primeras herramientas porque cuando yo atajaba en Comodoro Rivadavia no entrenaba como arquero. Racing me dio todo para que me pudiera desenvolver», comentó el arquero en diálogo con TyC Sports.

Aún así, remarcó: «Si se hubiera podido evitar hubiese sido mejor, pero yo siempre fui muy sincero. A la gente de Boca le dije que soy de Racing, y a la de Racing, que esto es un trabajo y hoy voy a morir por esta camiseta porque a Boca le tiene que ir bien».

El subcampeón del mundo en Brasil 2014 manifestó su incertidumbre por saber cómo será recibido por los hinchas de Racing en la vuelta en el Cilindro el 30 de agosto: «No sabría decir cómo me van a recibir, hice lo que tenía que hacer cuando estuve, di lo mejor por el club, traté de ayudar y colaborar cuando me fui. Ahí está la casa Tita que es donde me crié. Será lo que tenga que ser, la vida continúa y el día de mañana uno nunca sabe».

Por su parte, acerca de la declaración que generó enojo en alguno y hasta hizo que tuviera un cruce por parte del presidente de Racing, Víctor Blanco, confesó: «Yo soy muy sincero, lo que pienso lo digo. Si las personas son sinceras, lo que dicen no tiene que lastimar a nadie. Hoy sigo pensando lo mismo».

🗣️ "SOY HINCHA DE RACING, PERO VOY A MORIR POR LA CAMISETA DE BOCA" 🔵🟡



Chiquito Romero, mano a mano en TyC Sports, palpitó el cruce por Copa Libertadores. pic.twitter.com/wfMTMquP6y — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2023

«Hay que separar las cosas, nunca dije que Racing no es grande, es uno de los más grandes de la Argentina, pero por sobre Racing está Boca y seguramente también River. Pero este club en la Argentina y el mundo es muy grande», sostuvo.

Asimismo, Romero detalló que se siente muy cómodo en el Xeneize: «Me trataron muy bien desde el principio, me siento muy querido en el club, entonces cuando todos los condimentos están juntos a uno le da placer venir a trabajar. Me volvieron a hacer sentir ser arquero al jugar seguido».