Christian Eriksen, el hombre que «resucitó» en la Eurocopa con Dinamarca

Este domingo, Dinamarca volvió a sonreír en la Eurocopa pese a no haber logrado el triunfo frente a Eslovenia. El encuentro terminó igualado 1-1 y justamente el tanto danés fue marcado por el volante Christian Eriksen, tres años después del traumático episodio que paralizó al mundo del fútbol.

El mediocampista de Dinamarca anotó el gol en el empate 1-1 ante Eslovenia en el Stuttgart Arena, en el partido que abrió el grupo C. El jugador de Manchester United ingresó al área por sorpresa y tras la salida de un lateral, recibió una asistencia que lo dejó cara a cara con Jan Oblak.

Christian Eriksen, casi exactamente tres años después de aquel dramático episodio, convirtiendo el primer gol de Dinamarca en una nueva Eurocopa.



Eriksen sufrió un infarto que lo dejó sin signos vitales por varios segundos y estremeció al mundo en la Eurocopa 2021 durante un enfrentamiento ante Finlandia.

Cómo fue el episodio que sufrió Christian Eriksen en la Eurocopa

«Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy devolviéndola con la espinilla y a la vez un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy. Cuando me desperté, fue como estar muy distante. No fue como un sueño. No recordaba nada. En los sueños uno suele recordar pequeñas partes. En este caso, no. Tuve que luchar con mi respiración. Luego, en silencio, empiezo a ver gente. Todos los médicos a mi alrededor», describió el volante tiempo después de aquella fatídica tarde.

Tras aquella situación, el encuentro fue suspendido y luego de mucha tensión, se conoció la noticia que todos deseaban: Eriksen fue estabilizado y esa misma jornada ya estaba fuera de peligro.

Al poco tiempo, Eriksen no solo volvió a tener una vida normal, sino que pudo volver a jugar al fútbol. Ocho meses después, en febrero de 2021, regresó al césped con la camiseta del Brentford. Llegó a tiempo para jugar el Mundial de Qatar 2022 y, ahora, como parte del plantel del Manchester United, volvió a la Eurocopa, en Alemania.

En su regreso a la competición en la que casi pierde la vida, Eriksen celebró junto a sus compañeros y a los hinchas de Dinamarca el primer gol en el campeonato continental.

El ex Tottenham fue titular y capitán de su Selección y disputó los 90 minutos, además de convertir uno de los tantos más especiales que sin dudas tendrá este torneo.