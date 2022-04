Cipolletti no puede con con Bolívar en el segundo tiempo

Por la cuarta fecha del Federal A de fútbol, Cipolletti iguala de visitante con Ciudad de Bolívar de la provincia de Buenos Aires. El Albinegro suma cinco puntos y está invicto en el arranque del certamen.

El partido fue muy disputado en el primer tiempo y en la primera media hora ninguno tomó demasiado riesgo. El local intentó de la mano de Alfredo Troncoso, el más movedizo de su equipo en ofensivo. Jeremías Barros tuvo la más clara pasando los 30′, pero su remate se fue desviado.

Cipo dio batalla en la mitad de la cancha con Matías Sosa muy activo, pero le costó profundizar en sus diferentes intentos ofensivos. Recién con una subida de Boris Magnago la visita tuvo su primer acercamiento algo y la pelota pasó cerca cerca del cierre de la etapa inicial.

En el complemento el trámite no cambió mucho hasta que llegaron las modificaciones de los dos lados. Los cambios le vinieron mejor a Cipo, que tuvo más dinámica de la mano de Maxi Fornari y contó con un par de aproximaciones con Maxi Amarfil y Gustavo Britos.

SÍNTESIS

Bolívar: Maximiliano Cavallotti; Leonardo Vitale, Guido Verdún, Ignacio Lucero, Federico Guerra; Franco Suarez, Javier Sequeira, Jonatan Campo, Nahuel Yeri; Alfredo Troncoso y Barros. DT: Hernán «Indio» Ortíz y Víctor Zwenger.

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo y Gastón Rosello; Maxi Amarfil, Braian Meza y Matías Sosa; Javier Fernández, Gustavo Britos y Enzo Romero. DT: Germán Alecha.

Cambios ST 10 Maxi López por Fernández (C), 18 Fernando Pettinerolli y Maximiliano Fornari por Sosa y Romero (C), 26 Neri Espinoza por Campo (B), 36 Manuel Berra y Diego Bielkiewicz por Amarfil y Britos (C),

Árbitro: Jonathan Correa. Estadio: Eva Perón, Bolívar.