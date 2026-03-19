Cipolletti debuta en el Federal A contra Atenas en Río Cuarto: cómo seguirlo

Cipolletti empieza su camino en el Federal A 2026 este viernes a la noche en su visita a Atenas de Río Cuarto. El Albinegro enfrenta al equipo cordobés desde las 21 horas con el arbitraje de Enzo Damián Gutiérrez de la liga de Salto. El partido se podrá ver a través de Youtube en la cuenta de Visión Fútbol (streaming albinegro) y la de Canal 10.

Cipo se presentará en el torneo con Alejandro Barbona como DT interino después del alejamiento del Chango Cravero por problemas de salud. La próxima semana anunciará a su nuevo entrenador de cara al estreno como local que será el 29/03 contra San Martín de Mendoza en La Visera de Cemento.

La lista de los 20 convocados que viajaron a Río Cuarto se compone con los arqueros Facundo Crespo y Alex Verón; los defensores Yago Piro, Nicolás Trejo, Victor Manchafico, Juan Cruz Huichulef y Benjamin Garcia; los volantes Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Andres Almirón, Fernando Petinerolli, Maximiliano López, Brandón Obregón, Valentín Flores y Claudio Mosca; y los delanteros Andres Dominguez, Sebastian Jeldres, Nicolás Peralta, Federico Acevedo y Lucas Vazquez.

De ese grupo de 20, 9 son refuerzos del mercado de pases veraniego. Otros 9 siguen del año pasado y dos son juveniles que subieron al plantel del Federal: Flores y Vázquez.

El año pasado, el Albinegro enfrentó a Atenas en Río Cuarto en la zona campeonato y fue empate 0 a 0. Con ese resultado, quedó obligado a jugar la Reválida.

Los demás partidos de la fecha

Este viernes, por el mismo grupo, San Martín de Mendoza y Juventud Unida Universitario de San Luis jugarán a las 21:30. El sábado a las 20, Costa Brava recibirá al recién ascendido FADEP de Mendoza en General Pico. Completan el domingo Huracán Las Heras – Argentino de Monte Maíz en Mendoza, a partir de las 16:45.

Deportivo Rincón, el restante de la Zona 3, tiene fecha libre por su partido de Copa Argentina. En el caso de Sol de Mayo, que está en la Zona 4, su estreno será el domingo a las 15 en Viedma contra Germinal.