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En vivo: Cipolletti ya visita a Atenas de Río Cuarto en su debut por el Federal A
Cipolletti ya se mide con Atenas en Río Cuarto en su debut en el Federal A 2026.
En su debut por el Federal A 2026, Cipolletti ya se mide con Atenas en Río Cuarto. Alejandro Barbona es el DT interino en reemplazo del Chango Cravero, que tuvo que dejar el cargo por problemas de salud.
En su once inicial, el Albinegro tiene cuatro debuts y dos regresos, respecto a la temporada pasada. Los que visten por primera vez esta camiseta son Víctor Manchafico (capitán), Marcos Pérez, Brandon Obregón y Sebastián Jeldres.
Los que volvieron son Fernando Pettineroli y Maximiliano López. La novedad táctica es que Gonzalo Lucero es el lateral izquierdo.
Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Almirón y Sebastián Jeldres.
Atenas salió con: Matias Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Agustín Galeazzi, Thiago Pagliaricci; Ignacio Castro, Marcos Rivadero, Facundo Quiroga, Franco Schiavoni; Paulo Oballes y Ezequiel Morales.
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