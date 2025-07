Cipolletti y un choque de realidades: gran presente en el Federal A y dificultades económicas

La histórica campaña que realizó Cipolletti en la primera fase del Federal A se contrapone con el difícil momento económico, algo que le impacta a todos los clubes.

Afrontar el torneo no es barato y para el Albinegro fue un desafío enorme. Luego de un 2024 para el olvido, la nueva dirigencia encontró un panorama complejo a principios de este año.

Ante la dificultad por cerrar acuerdos con sponsors, llegaron a barajar la posibilidad de bajarse del campeonato a pocas semanas del debut. Cubrió con lo justo los viajes de las dos primeras fechas como visitante y el triunfo ante Brown en La Visera fue un gran alivio.

El equipo levantó, no paró de ganar y La Visera se volvió a llenar como hacía mucho no pasaba. Eso sostuvo la economía y cada recaudación es vital para cubrir todos los gastos.

Por esa razón, el fixture de la nueva fase no lo favoreció. La fecha libre y el debut como visitante en la segunda, hará que pase un mes sin jugar como local.

El último fue ante Germinal el 5 de julio. Luego enfrentó a Olimpo en Bahía, en este descansó y el próximo viajará Argentino de Monte Maíz, en Córdoba. Con más de 1.000 kilómetros de distancia, es el trayecto más largo que tendrá en esta ronda. El estreno como local recién será en la tercera, el domingo 3 de agosto, contra Kimberley.

“Queríamos jugar de local el primer partido por el tema de la recaudación. Este es un mes casi sin recaudaciones y los gastos son los mismos”, explicó Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol, en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

El viaje a Monte Maíz tiene un costo aproximado de 15 millones de pesos. En sus mejores recaudaciones como local, Cipo embolsó entre 35 y 40 millones.

El último partido con Germinal no dejó un saldo positivo y no se llegaron a cubrir los gastos operativos que ronda los 6 millones de pesos. Con el equipo ya clasificado, en día sábado y un clima muy frío, el contexto no acompañó.

Desde el club destacaron que el plantel está al día y que las cuentas están ordenadas. En ese sentido, el excedente de las recaudaciones es el que solventa los viajes y por eso es una incomodidad arrancar de visitante.

Hasta el momento, el gran presente futbolístico no tuvo un impacto sideral en el apoyo de los sponsors. “Tenemos muchos carteles en la cancha pero no son los que mueven la aguja. Necesitamos a los más grandes, esto es por plata”, detallaron.

Para recaudar fondos, el sábado realizaron una práctica abierta del plantel en La Visera con una entrada a colaboración. Además, organizarán una cena el próximo jueves con una tarjeta que también servirá para cubrir gastos.

Escuchá a Marcelo Bastías en Río Negro Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).