Así festejó Juan Sebastián Verón el campeonato de Estudiantes desde Miami

Estudiantes se consagró campeón del fútbol argentino luego de ganarle a Vélez en la serie de penales tras igualar en el encuentro. Aunque la gran fiesta Pincha tuvo una ausencia importante en Santiago del Estero: Juan Sebastián Verón. El presidente del conjunto platense vivió la final desde Miami y se dio a conocer su desaforado festejo.

La Brujita se encuentra de viaje en Estados Unidos pero no dejó pasar la oportunidad de seguir al club que preside desde Miami. Verón sufrió pero terminó festejando con la definición del campeonato.

El presdidente Pincha compartió el partido con Juan ‘Pico’ Mónaco, el extenista que también es hincha del León, y sus respectivas parejas. En el momento que Fernando Zuqui convirtió el penal decisivo, se conoció el festejo que protagonizaron los exdeportistas en la ciudad donde Messi defiende los colores del Inter Miami.

🇦🇷🏆 EL FESTEJO DE JUAN SEBASTIÁN VERÓN, LUEGO DEL PENAL DE FERNANDO ZUQUI. pic.twitter.com/DuoqSCdyAm — JS (@juegosimple__) May 5, 2024

Por qué Verón no estuvo en la definición de la Copa de la Liga

El mandatario del Pincha decidió no asistir al encuentro, principalmente, por «cábala». Generalmente no suele acompañar al equipo cuando juega afuera de La Plata porque prefiere ver los partidos en soledad. De hecho, no estuvo presente en los cruces ante Barracas Central en cuartos de final ni frente a Boca en semifinales.

Por lo tanto, la delegación de dirigentes del Estudiantes estuvo encabezada por Martín Gorostegui, ex presidente y actual vice. Mientras, Juan Sebastián Verón siguió al equipo de Eduardo Domínguez a la distancia.

El extenista publicó en sus redes sociales una foto junto al presidente de Estudiantes en la que se los ve festejando el campeonato.