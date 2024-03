Cómo sigue la causa de los jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual: ¿Podrían ir presos?

Tras el empate de Atlético Tucumán con el Fortín por la octava fecha de la Copa de la Liga, una joven periodista de 24 años denunció a Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, jugadores de Vélez, por abuso sexual. La fiscal María Eugenia Posse ya notificó a los acusados y próximamente se hará una Cámara Gesell a la víctima.

El próximo lunes a las 11, con la ayuda de profesionales la denunciante será entrevistada y contará su versión de los hechos. Sosa, Cufré Osorio y Florentín estarán presentes en Tribunales para declarar y pondrán a disposición sus celulares para ser peritados, detallaron en TyC Sports.

La fiscal María Eugenia Posse puede pedir su aprehensión. Si lo hace, tendrá 48 horas para realizar una audiencia y formular cargos en su contra y si lo considera necesario, solicitar que se dicte la prisión preventiva. Los defensores podrán debatir los argumentos de la representante del Ministerio Público y un juez tendrá la última palabra.

La causa tiene dos caminos. El primero es que el expediente llegue hasta juicio o que haya un acuerdo entre las partes para que se retire la denuncia o que el caso se cierre a través de una salida alternativa.

Los chats que complicarían a los jugadores de Vélez

Si bien se desconocen las instancias previas en donde cruzaron los datos, la conversación comienza con la invitación de Sosa al hotel Hilton, donde estaba alojado el plantel. Tras aceptar la invitación, le dijo “paso por el casino”; a lo que el uruguayo le respondió: “Mandate derecho a la 407. Avisame cuando llegues, que te aviso que esté todo despejado”.

Una vez consumado el hecho, la periodista mantuvo la conversación con el futbolista. Al retirarse, ella le reprochó lo ocurrido y él le contestó: “Pasaste un buen momento. No te amargues”.

La denunciante cerró: “Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”.

Se trata de una prueba fundamental en la investigación, la cual sigue en curso y a la espera de los análisis pertinentes como así también del peritaje de la ropa utilizada por la joven ese día y las cámaras de seguridad del hotel.

Vélez separó del plantel a los cuatro denunciados por abuso sexual

Desde el Fortín, decidieron activar el protocolo en caso de violencia de género y tomaron la decisión de separar del plantel a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, tras conocerse la denuncia en su contra.

El comunicado publicado por Vélez.

«En el marco del protocolo de actuación en casos de violencia por motivos de género de la Institución, se informa que se ha decidido separar de manera preventiva del plantel profesional a los jugadores mencionados en la denuncia, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. Desde la Institución quedamos a completa disposición de la Justicia y de la denunciante«, confirmaron.

Con información de TN y Ámbito