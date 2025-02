Con Facundo Crespo y Alex Verón, el arco no es un problema para Cipolletti

El armado del plantel durante el mercado de pases marca a fuego las opciones de cada equipo en la temporada. Con la continuidad de sus arqueros, Cipolletti blindó un puesto clave de cara a un nuevo Federal A.

Al igual que el año pasado, Facundo Crespo y Alex Verón serán los encargados de custodiar los tres palos. Para esta posición, no era necesario buscar refuerzos. La prioridad era que pudieran seguir los que estaban.

Crespo es, por mucha diferencia, el integrante del plantel con más partidos en el club. Llegó en 2018 y ya lleva varios años como una de las figuras, no solo del Albinegro sino de todo el Federal A.

Las campañas de Cipo fueron irregulares pero el arquero siempre fue una garantía. A los 34 años, su experiencia será clave dentro y fuera de la cancha.

“Las cosas se están haciendo bien de entrada, eso genera buenas expectativas. Veo mucha calidad en los jugadores, es un grupo que tiene muchas ganas y el cuerpo técnico que vino es muy serio, esperamos formar un buen equipo”, aseguró el neuquino.

(Foto: Matías Subat)

Crespo rechazó las propuestas de otros clubes en años anteriores. En esta ocasión, fue el primero en asegurar su renovación lo que alejó la chance de posibles ofertas. “No tuve ningún llamado de otro club, solo algún rumor”, aseguró.

El que estará nuevamente como primera variante es Alex Verón. El arquero de 25 años solo fue titular en un partido el año pasado pero supo destacarse cada vez que se fue a préstamo, en La Amistad y en Deportivo Roca.

Después del último Federal A, jugó el Regional Amateur para Ferro de Olavarría que perdió la final de su región en una buena campaña. Cayó de manera polémica contra Costa Brava de General Pico que finalmente ascendió en una bochornosa final ante la CAI. Verón se adueñó del puesto y fue determinante en varias ocasiones.

“El comienzo de la pretemporada fue lindo, durísimo como habitualmente lo es. El hecho de venir en competencia me permitió sentirme mejor físicamente”, aseguró Verón.

“Volví al club con muchas ganas de sumar, sintiendo que puedo aportar mucho desde mi lugar. Esperamos tener un año mejor que el anterior”, agregó.

(Foto: Matías Subat)

El arquero reconoció que recibió el llamado de otros clubes pero no dudó en seguir en Cipo. “Tuve propuestas de otros clubes pero prioricé el aspecto familiar. Cipolletti es mi casa, es el club que amo y es muy difícil decirle que no. Tengo muchos sueños pendientes acá y ojalá se cumplan este año. Cuando me llamó Marcelo (Bastías), no dudé en arreglar con el club y estar nuevamente en la institución”, destacó.

La experiencia en Olavarría le dejó un saldo positivo. “El paso por Ferro fue muy bueno. Estuve en un club que pretendía ascender desde el principio, que se reforzó con jugadores de mucha jerarquía. Tenía todo para estar en otra categoría, si no fuese por las injusticias que ya todos conocemos. Fue una experiencia muy linda”, valoró.

Competencia sana y elogios mutuos

Crespo tuvo palabras de elogio al ser consultado sobre Verón. “Ya lo he dicho varias veces, Alex claramente ya está preparado para atajar, ya lo ha demostrado. Tiene que seguir entrenando así, las oportunidades siempre llegan. La competencia nos potencia a los dos”, comentó.

Ese sentimiento es recíproco ya que Verón afirmó: “Con Facu tengo una relación de mucho respeto y aprecio, lo conozco hace un montón de años, me ha enseñado mucho de cómo es ser un jugador profesional. Es una gran persona además de ser un gran arquero. Es un excelente compañero entonces uno siempre le desea lo mejor. Competimos por el puesto de la manera más sana y profesional posible”.