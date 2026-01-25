EN VIVO
Con Janson de «9», Boca confirmó la formación para enfrentar a Riestra
Boca recibe a Riestra en la Bombonera desde las 18:30 en su debut en el Torneo Apertura.
Desde las 18:30, Boca recibe a Deportivo Riestra en su debut en el Apertura de la Liga Profesional. Sin sorpresas, Claudio Úbeda confirmó el once que se esperaba en la previa.
Por las lesiones de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel, el «9» del Xeneize será Lucas Janson. Lo acompañarán en la ofensiva el Changuito Zeballos y Alan Velasco.
En el mediocampo, Úbeda decidió incluir a Tomás Belmonte y mandó al banco a Milton Delgado. Los otros volantes serán Leandro Paredes y Ander Herrera.
De esta manera, Boca formará con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Herrera, Belmonte; Velasco, Zeballos y Janson.
