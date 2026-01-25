SUSCRIBITE Diario papel
Se confirmó la lesión de Juan Foyth y se perderá el Mundial 2026

Juan Foyth sufrió una dura lesión en el Villarreal y no llegará al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Juan Foyht sufrió la rotura del tendón de aquiles y se perderá el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Se confirmó la dura lesión de Juan Foyth y la Selección Argentina tiene su primera baja para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El Villarreal informó que el defensor sufrió la rotura del tendón de aquiles en su pierna izquierda y se deberá operar en los próximos días.

El jugador formado en Estudiantes tendrá, al menos, 6 meses de recuperación lo que le impide llegar al Mundial que comienza el 11 de junio.

Como suele pasar en este tipo de lesiones, Foyth no tuvo un golpe ni recibió una patada. De repente, cayó tendido en el suelo con un fuerte dolor que le impidó volver a apoyar el pie.

El defensor fue parte del plantel en el Mundial 2022 de Qatar y no podrá repetir este año. Para Lionel Scaloni era una pieza importante ya que puede jugar de central o de lateral.

Foyth, de 28 años, ya sufrió una serie de lesiones que lo marginaron de las convocatorias de la Selección. No pudo estar disponible para la Copa América 2024 luego de una luxación en el hombro por la que se tuvo que operar dos veces.


