Con Paredes, Dybala, Di María y Otamendi, Roma y Benfica pasaron a octavos en la Europa League

En una jornada de Europa League con más alegrías que derrotas para los argentinos, Benfica y Roma pasaron a octavos de final con cuatro campeones del mundo en cancha: Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala y Leandro Paredes.

Los portugueses empataron 0 a 0 como visitantes ante Toulouse de Francia y clasificaron luego de la victoria 2 a 1 en la ida en su cancha.

Otamendi jugó todo el encuentro y Di María, justamente autor de los dos tantos en la ida (ambos de penal), salió reemplazado a poco del final. Benjamín Rollheiser, ex River y Estudiantes, no salió del banco de suplentes.

Roma, con Dybala y Paredes debió llegar a los penales para pasar de ronda ante Feyenoord de Países Bajos: fue 4-2 luego de empatar 1-1 (idéntico resultado al registrado en el encuentro de ida).

El mexicano Santiago Giménez abrió la cuenta para el conjunto neerlandés y lo igualó Lorenzo Pellegrini. Dybala fue reemplazado en el tiempo extra al sentir una molestia y Paredes no sólo jugó todo el partido, sino que abrió exitosamente la tanda de penales.

En Marsella, con Joaquín Correa entre los suplentes y sin Leonardo Balerdi, Olympique también pasó de ronda al vencer a Shakhtar por 3 a 1 (2-2 la semana pasada en Donetsk).

En cambio Galatasaray, con Mauro Icardi y que en el primer choque se había impuesto por 3-2, quedó eliminado al perder de visitante con Sparta Praga, de República Checa, 4 a 1.

Misma suerte que Icardi corrió el defensor Facundo Medina con el Lens, al caer 3-2 en Alemania con Friburgo (0-0 de ida).

Los otros clasificados a octavos fueron Milan, a pesar de perder hoy en su visita a Rennes por 3 a 2, ya que en la ida había ganado 3-0; Sporting Lisboa, que capitalizó la ventaja 3-1 de la ida ante Young Boys y hoy le alcanzó con un empate 1-1; y Qarabag, que le había ganado 4-2 a Braga y este jueves cayó derrotado por 3 a 2.

Los ganadores de los grupos de la fase previa ya estaban clasificados para los octavos de final: West Ham (Inglaterra), Brighton and Hove (Inglaterra), Rangers (Escocia), Atalanta (Italia), Liverpool (Inglaterra), Villarreal (España), Slavia Praga (República Checa) y Bayer Leverkusen (Alemania).

En la siguiente ronda habrá entonces tres equipos de Inglaterra (West Ham, Brighton y Liverpool); tres de Italia (Atalanta, Milan y Roma); dos de Alemania (Leverkusen y Friburgo); dos de República Checa (Slavia y Sparta); dos de Portugal (Benfica y Sporting); y uno de Escocia (Rangers), Francia (Marsella), Azerbaiyán (Qarabag) y España (Villarreal).

