Con presencia regional, las Kamikazes salieron campeonas del mundo en beach handball
La Selección Argentina de beach handball femenina se consagró campeona del mundo en Croacia con dos neuquinas y una rionegrina. Los varones, también con regionales en el plantel, fueron terceros.
La Selección Argentina femenina de beach handball se consagró campeona del mundo en Zagreb, Croacia con jugadoras regionales dentro de su plantel.
Las Kamikazes derrotaron 2 a 1 a Dinamarca en la final con parciales de 20-14, 14-27 y 6-2 en shoot-outs. De esta manera, se tomaron revancha de la final perdida hace dos años contra Alemania.
Argentina tiene en su plantel a las neuquinas Gisella Bonomi y Delfina Gratti y a la rionegrina Agostina Arcajo. El equipo nacional era candidato después del título en los World Games en China en 2025.
¡ASÍ SE FESTEJA UN CAMPEONATO DEL MUNDO! 🇦🇷🥇🥳— Sel. Argentina Handball 🇦🇷 (@CAHandball) June 28, 2026
El desahogo y la locura de un equipo que acaba de hacer historia grande en la arena. ¡Dale, campeonas! 🏆🔥 pic.twitter.com/zSwQ2IZOck
Por su parte, la selección masculina logró la medalla de bronce en el partido por el tercer puesto al vencer a Croacia por 2 a 1. Además de ser locales, los europeos eran los últimos campeones del mundo.
En este plantel, estuvieron los rionegrinos Santino Spósito, Santiago Vidondo, Nahuel Baptista (todos de Viedma) y los neuquinos Nicolás Millet, Bautista Dirr y Lucas Coronel.
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