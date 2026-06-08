Con tres goles de Olise, Francia venció a Irlanda del Norte en su último amistoso antes del Mundial 2026

Michael Olise metió los tres goles de Francia en el amistoso con Irlanda del Norte. (Foto: AFP)

Francia se despidió de su gente en el último amistoso previo a su debut en el Mundial 2026 con un triunfo por 3 a 1 ante Irlanda del Norte con tres goles de Michael Olise.

En el estadio Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, los galos tuvieron su último ensayo antes de su arranque mundialista que será el martes 16 de junio contra Senegal en Nueva Jersey.

Más allá del triunfo, el equipo de Didier Deschamps no lució y jugó a media máquina ante el inminente estreno en la Copa del Mundo. El entrenador no se guardó nada y puso a los titulares.

Kylian Mbappé tuvo las primeras claras pero falló un mano a mano y cuando acertó se lo anularon por offside. Antes del descanso, Olise puso el 1 a 0 al aprovechar un rebote tras un remate de Ousmane Dembélé.

¡¡NI LO GRITÓ!! Olisé aprovechó un rebote luego de un remate del Mosquito Dembelé y, con un lindo derechazo, puso el 1-0 de Francia ante Irlanda del Norte sobre el final del PT.



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En el complemento, el del Bayern Múnich lo liquidó con un fuerte zapatazo al primer palo y un zurdazo cruzado al ángulo. Patrick Kelly había puesto el 1-2 para Irlanda del Norte.

¡¡SI EL ARQUERO PONÍA LAS MANOS, SE LAS QUEMABA!! Una locura el fierrazo de Olisé para sellar su doblete, marcar el 2-0 de Francia ante Irlanda del Norte y llegar inspiradísimo a la Copa del Mundo.



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Olise podría dejar el fútbol alemán para ser refuerzo del Real Madrid. Florentino Pérez, recientemente reelecto como presidente, lo compraría por 150 millones de euros.

¡¡QUE LOCURA, POR FAVOR!! ¡¡OLISÉ FUE ENGANCHANDO HACIA ADENTRO Y SACÓ UN REMATE CON ROSCA AL ÁNGULO PARA SU HAT-TRICK Y EL 3-0 DE FRANCIA ANTE IRLANDA DEL NORTE!!



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Francia formó con: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.