Lionel Messi pide minutos y podría ser titular mañana en el amistoso ante Islandia

Todo parece indicar que Lionel Messi sumaría mañana valiosos minutos en el duelo ante Islandia, el último encuentro amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Recuperado de la lesión muscular, el astro argentino, que viene entrenando con normalidad hace unos cuantos días, iría desde el arranque ante los europeos, aunque se descarta que complete los 90 minutos del encuentro a disputarse desde las 10 de nuestro país.

El propio Messi ya habría pedido jugar el pasado sábado ante Honduras, pero Lionel Scaloni decidió preservarlo y darle rodaje recién mañana, el útimo testeo del combinado albiceleste previo al debut ante Argelia el martes 16.

Otro que entrenó con normalidad y está en la consideración para mañana es el volante ofensivo Nicolás Paz, quien también necesita rodaje previo antes del desafío mundialista.

También continúa evolucionando el mediocampista Leandro Paredes, aunque se cree que Exequiel Palacios, de buena performance el pasado sábado, hoy pugna fuerte por un lugar en el «11» titular de cara al debut.

Entre tantos interrogantes, resta por definirse también quién será el reemplazo de Leonardo Balerdi, desafectado el pasado sábado tras sufrir un desgarro en la práctica de la tarde. La decisión, según adelantó Scaloni, se dará a conocer luego del partido ante Islandia.

PROBABLE FORMACIÓN ANTE ISLANDIA

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez.