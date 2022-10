Confirmaron la muerte de un hombre que se descompuso en la cancha de Gimnasia

En medio de las corridas y las desesperación de los hinchas de Gimnasia de La Plata por la represión de la policía bonaerense afuera de la cancha, se informó la muerte de un hombre de 57 años.

Se trata de César «Lolo» Regueiro, reconocido exjugador de Villa San Carlos y de la Liga Amateur platense. Se descompensó en el estadio y falleció de un paro cardíaco camino al Hospital San Martín de la capital provincial.

Además, en este hecho lamentable, se confirmaron varios heridos entre los que se encuentra una menor de 11 años internada en grave estado con un balazo de goma y un nene que perdió un ojo.

La gente de Gimnasia que fue a la cancha denunció que muchos no pudieron ingresar a pesar de tener entradas y estiman que se sobrevendió la capacidad.

Testigos afirmaron que el primer enfrentamiento surgió a partir de la agresión de un policía a una menor de edad. Los efectivos reprimieron al público que reaccionó con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma.

El viento arrastró el humo de los gases adentro de la cancha, lo que afectó a los hinchas y también a los protagonistas dentro del campo de juego.

«Lo que pasó fue lo de siempre cuando se venden entradas de más y después pasan estas cosas. Entonces somos nosotros quienes debemos tratar de controlar la situación. Por eso después abriremos una investigación para determinar que fue lo sucedido», aseguró el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

