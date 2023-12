Costas asumió en Racing: «Tenemos que ganar una copa internacional»

Gustavo Costas, presentado hoy como flamante director técnico de Racing, expresó su ilusión de «lograr títulos internacionales», en su regreso al club de Avellaneda donde afrontará su tercer ciclo con «una institución cambiada para bien».

Indiscutido emblema racinguista, Costas asumió el desafío como un mandato que «pide la gente», en especial «las nuevas generaciones», acostumbrada por que equipo que desde 2014 se transformó en uno de los principales animadores del fútbol local.

«Hoy veo un Racing distinto por el que tanto peleamos nosotros en su momento, como hincha, jugador y entrenador. Lo veo para pelear y lograr cosas importantes, que es lo que quiere la gente. Tenemos que ganar algo internacional porque la última vez fue cuando jugaba yo, pasó mucho tiempo», reflexionó.

Costas fue partícipe del equipo dirigido por Alfio Basile que ganó la extinta Supercopa 1988, jugadores históricos como Ubaldo Matildo Fillol, Néstor Fabbri, Hugo «Perico» Pérez, Miguel Colombatti, Walter Fernández y Ramón Ismael Medina Bello.

«Tenemos que dar ese salto, vine para llevar a Racing a lo más alto. Creo que todos tenemos el mismo objetivo: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas», aseguró en conferencia de prensa, sentado junto al presidente, Víctor Blanco.

«Ver a Racing campeón es el sueño que tenemos y por lo que ya estamos trabajando. En su momento, logramos mantenernos vivos, con toda la gente que apoyó», reforzó sobre su principal deseo al frente del equipo y en comparación con sus pasos anteriores en el club.

«Lograr algo internacional es lo que más quiero y lo que desea el hincha de Racing. No hay que competir más en las Copas, hay que ganarlas«, reforzó sobre la Copa Sudamericana 2024, la máxima aspiración deportiva de la institución de Avellaneda con miras a la próxima temporada.

El técnico de último paso por el seleccionado de Bolivia en las actuales eliminatorias sudamericanas destacó la importancia de tener «un plantel unido» para poder «lograr cosas importantes».

«Confío mucho en los grupos, cuando tenés un plantel unido, con todos comprometidos, que es lo más difícil para un entrenador, se pueden lograr cosas importantes», indicó.

«Vamos a tratar de mejorar físicamente, la pretemporada nos va a venir muy bien para eso. Se viene un año durísimo, con muchos partidos. A los juveniles vamos a estar viéndolos constantemente, todos tienen la puerta abierta y tienen que ir demostrándolo», continuó.

«Es una alegría estar en casa de nuevo, te llena de emociones. El que me conoce, sabe lo feliz que estoy. Pensé que no iba a tener estas oportunidades en este momento de mi carrera y Dios me regaló este desafío», concluyó Costas.

Gustavo Costas ya está en casa ✍️🩵 pic.twitter.com/3JX05rqsQX — Racing Club (@RacingClub) December 18, 2023

El DT, de 60 años, inició su carrera como entrenador en la Academia (1999-2000) y registró un segundo paso por el club en la temporada 2007.

A lo largo de más de dos décadas, construyó un exitoso palmarés en el fútbol sudamericano con títulos nacionales en Alianza Lima de Perú (2), Cerro Porteño de Paraguay (1), Barcelona de Ecuador (1) e Independiente Santa Fe de Colombia (4), con el que además ganó la Copa Suruga Bank en Japón.