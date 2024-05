Iván de Pineda es el famoso más querido de la Argentina: La encuesta de Twitter que lo comprueba

El usuario de Twitter @martinp5_ hizo un posteo donde preguntaba que famoso le caía bien a todo el mundo y dio de ejemplo al pastelero Damián Betular.

La respuesta de los usuarios fue contundente: Iván de Pineda. El conductor de éxitosos ciclos como «Escape Perfecto» y «Pasapalabra» fue halagado por los fanáticos y muchos contaron sus anécdotas con el exmodelo.

Sin soplar y sin repetir: Personas que probablemente no le caigan mal absolutamente a nadie, comenzando por Betular. — Martín (@martinp5_) May 10, 2024

Los usuarios de Twitter contaron sus anécdotas con Iván de Pineda: «Se merece todo el amor del mundo»

«Una vez me lo crucé por Recoleta de noche, me preguntó si venía de trabajar y como yo trabajaba en prensa nos colgamos hablando. Al despedirme me dijo «Te deseo muchos éxitos en tu carrera». Iván de Pineda es un hada» contó una usuaria.

Pineda se gana el corazón hasta quienes no siguen su trabajo. Así lo contó un joven que lo conoció en los estudios de Pasapalabra sin saber quién era. «La única vez que traté con él fue tras bambalinas de Pasapalabra. No sabía ni quién ping*o era y cada vez que me veía me decía: «¿Qué haces crack?, chau crack, hola crack».

Una joven contó que cuando conoció al conductor de Telefe le ofreció consejos para realizar su tesis de grado. «Pude charlar con Iván de Pineda y hasta le hable de mi tesis y me dio consejos. Se acordaba de mi nombre y el de toda la gente que estaba ahi conociendonos ese mismo dia!! Merece todo el amor del mundo» escribió la usuaria.

Fede Aikawa, productor de Telenoche, compartió como es trabajar con él. «El único tipo famoso que te lo cruzabas en el canal y saludaba a cada una de las personas» tuiteó.

Otro «tuitero» también habló sobre como es Iván como profesional. «Lo conozco personalmente. Hemos coincidido en el mismo ambiente laboral y si te cae mal es porque vos sos mala gente. Debe ser unas personas más copadas de la tierra. Te mando un abrazo, Ivancito» compartieron.

«Lo atendí en la feria del libro y estaba emocionado porque el libro que quería había salido con más ilustraciones que la edición anterior. Mo te podes poner contento por eso, sos un tipazo» escribió otro fan.

Muchos contaron que el conductor siempre esta dispuesto a sacarse fotos con los fanáticos. Así lo dijo un usuarios que se encontó con Pineda en un avión.

«Volé un día al lado de él. Había un equipo juvenil femenino de basket y se sacó fotos con todas con la mejor. Venía de un congreso y cuando me vio con el porta poster me dijo; «pedile a la azafata que te lo guarde». Leyó todo el viaje. Efectivamente un amor de ser humano» afirmó.

«Iván de Pineda» estuvo en tendencias durante varias horas durante la noche de ayer y las anécdotas donde se lo tilda de ser «un tipazo» siguen apareciendo. Por ahora, el exmodelo de Gucci no ha hablado al respecto.