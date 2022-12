Cristiano Ronaldo ya es refuerzo del Al Nassr de Arabia Saudita

Luego de su turbulenta salida del Manchester United y su decepcionante Mundial en Qatar, Cristiano Ronaldo ya selló su acuerdo para firmar por el Al Nassr de Arabia Saudita.

El portugués de 37 años firmará un contrato por dos temporadas en el que cobraría un salario anual de 75 millones de dólares, que junto a los acuerdos comerciales asciende a unos 200 millones.

Ronaldo se fue de Manchester United enfrentando con el entrenador neerlandés Erik Ten Hag y con parte de la dirigencia. El atacante los criticó públicamente a días del comienzo del Mundial y, en pleno torneo, el club inglés hizo oficial la rescisión del contrato.

